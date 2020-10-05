Видео: японские блогеры продемонстрировали работу нескольких игр на PlayStation 5

Недавно компания Sony провела специальное мероприятие для японских игровых СМИ и блогеров. На нём приглашённым показали PlayStation 5 и дали опробовать определённые проекты на консоли. Благодаря этому в Сети появились ролики, которые демонстрируют работу Godfall, Astro’s Playroom и Devil May Cry 5: Special Edition на PS5.

Игры запускались на японском языке, а субтитры в роликах не предусмотрены. Впрочем, это не мешает оценить, как выглядят упомянутые проекты на PlayStation 5.

В случае с Godfall блогерам дали пройти часть уровня, где пришлось сражаться с разнообразными врагами, вооружёнными длинными мечами, винтовками и другим оружием.

Astro’s Playroom — это милый платформер, который будет предустановлен на каждую PlayStation 5. Он призван показать все особенности контроллера DualSense.

А геймплей Devil May Cry 5: Special Edition можно увидеть в ролике ниже, начиная с 10:00. На видео Неро активно уничтожает демонов с помощью разнообразных приёмов. В лужах и на гладких поверхностях в игре заметны отражения, которые появились благодаря трассировке лучей — одной из главных технических особенностей Special Edition.

Отдельно блогеры поделились роликом, позволяющим оценить длительность загрузок в Astro’s Playroom и Godfall. Благодаря высокоскоростному SSD в первом случае они составили около шести секунд, а во втором — порядка двух, если не учитывать анимацию смерти.

PlayStation 5 поступит в продажу 19 ноября.



