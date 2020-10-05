Godfall потребует постоянного интернет-подключения на PS5 и ПК

Godfall потребует постоянного подключения к Интернету, даже если речь идёт о прохождении в одиночном режиме. Официальная страница Godfall в PlayStation Store подтверждает, что для игры требуется подключение к Сети и постоянная авторизация.

И на официальной странице можно увидеть пометку «Требуется сетевая игра». Такая же приписка имеется у игр вроде Destiny и Fortnite, для доступа к которым требуется постоянное подключение к Интернету. Аккаунт Godfall в Twitter тоже подтвердил, что потребуется постоянное подключение.

На странице в PS Store имеется и другая пометка: «Для сетевой игры требуется подписка PS Plus» — она вряд ли удивит тех, кто регулярно играет в многопользовательские игры на PlayStation. Но в связи с тем, что сетевое подключение тут обязательно, похоже, без платной подписки поиграть не получится.

Многим играм, построенным вокруг собирательства оружия и артефактов, тоже требуется постоянное онлайн-соединение: оно даёт разработчикам больше контроля, предотвращает взломы и использование уязвимостей, которые могут нарушить внутриигровую экономику и игровой процесс.

Всякий раз, когда игрок получает добычу, будет выполняться онлайн-проверка, чтобы убедиться в отсутствии обмана: это означает, что прогресс персонажа и прочая информация будут храниться на стороне сервера, а игроки не смогут изменить файлы сохранений.

Godfall станет доступна на ПК (Epic Games Store) 12 ноября. Проект Counterplay Games также появится на PS5: 12 ноября в США и некоторых других странах, 19 ноября в остальном мире.



