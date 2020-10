К концу года в Minecraft Dungeons появится новый остров и кроссплей

Студия Mojang на мероприятии Minecraft Live представила третье дополнение к ролевому экшену Minecraft Dungeons — Howling Peaks. Оно добавит в игру огромное количество сюжетного контента, в том числе новый остров.

С Howling Peaks на карте появится новый, как минимум трёхуровневый остров. Игрокам предстоит подняться на ветреные горные вершины и победить могущественного Голема Бурь — нового босса расширения. Кроме того, дополнение внесёт несколько новых разновидностей противников, снаряжение и предметы, а также миссии и испытания.

Кроме того, дополнение будет сопровождаться бесплатным обновлением для всех игроков, с которым в Minecraft Dungeons появится режим Apocalypse Plus. Авантюристы, которые ищут более сложные испытания, будут рады ему, поскольку он добавит 20 уровней после Apocalypse VII. Игроки смогут стать ещё сильнее благодаря снаряжению, которое найдут в Apocalypse Plus.

Расширение Howling Peaks выйдет в декабре этого года.

Hello there hero, adventure calls once again! Dangerous mobs, new gear, and the power of the wind itself, all await you atop perilous peaks!

Howling Peaks DLC arrives in December – it's nearly time to trek to the top!

? https://t.co/CPC2Hy82Fe ? pic.twitter.com/sAcpaWRe0x

— Minecraft (@Minecraft) October 3, 2020