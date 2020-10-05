Разработчики Payday 3 опубликовали первое изображение игры и рассказали о смене движка

Разработчики Payday 3 опубликовали первое изображение игры и рассказали о смене движка

Компания Starbreeze Studios опубликовала краткую, но важную информацию о предстоящем шутере Payday 3. Она выложила первое изображение игры и рассказала, что проект в настоящее время находится на стадии проектирования и будет использовать движок Unreal Engine.

Предыдущие игры серии были разработаны на движке Diesel. Но в новой части Starbreeze Studios решила отказаться от него в пользу более удобного и универсального решения. В конце концов, Payday 3 — это главный проект компании, которая пережила масштабные финансовые потрясения в последние годы. Неприятная ситуация вынудила руководство продать некоторые активы студии, в том числе права на издание System Shock 3 и Psychonauts 2.

В последнем финансовом отчёте, который Starbreeze Studios предоставила в июне, указано, что разработка Payday 3 началась в октябре 2019 года силами основной команды из 45 человек. Ключевой целью проекта будет расширение и без того огромного сообщества Payday — в настоящее время оно насчитывает свыше 28 миллионов игроков. Payday 3 выйдет на ПК, PlayStation и Xbox одновременно, в отличие от Payday 2, которая появилась на консолях с сильным опозданием.

Предполагаемое окно выпуска Payday 3 — 2022 или 2023 год.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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