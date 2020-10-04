Грандиозная битва и Мила Йовович в тизере фильма Monster Hunter

Грандиозная битва и Мила Йовович в тизере фильма Monster Hunter

После нескольких лет разработки публика наконец увидела первые кадры экранизации Monster Hunter — у нас в прокате картина получит название «Охотник на монстров». Sony и IGN поделились коротким роликом творения режиссёра Пола Андерсона (Paul W.S. Anderson), который позволяет оценить, чего стоит ждать от грядущей картины.

Видео очень короткое, но обещает решающую схватку. Милла Йовович (Milla Jovovich) в роли лейтенанта Артемиды и репер T.I. в роли Линка собираются сразиться с гигантской Чёрной диаблос, который застаёт их врасплох, вырываясь из-под песков в пустыни. В тизере нет никаких фирменных для серии мечей, хотя публикуемые рекламные изображения дают понять, что они в фильме всё же будут.

В фильме также участвуют такие популярные актёры боевиков, как Тони Джа (Tony Jaa), Рон Перлман (Ron Perlman), Диего Бонета (Diego Boneta) и Миган Гуд (Meagan Good). Прокат картины планируется только в кинотеатрах в декабре этого года, хотя не будет удивительным, если карантинные меры отодвинут время показа или приведут к цифровому дебюту фильма, как это уже произошло со многими.

Согласно сюжету, в результате песчаной бури лейтенант Артемида и её отряд попадают в незнакомый мир, где водятся огромные монстры. Пытаясь выжить, бойцы встречают и объединяют усилия с таинственным Охотником (именно его играет Тони Джа), который умеет эффективно бороться с чудовищами.

Похоже, это может быть классическая адаптация видеоигры — хорошо это или плохо. Если, правда, повод для оптимизма есть: и господин Андерсон, и Милла Йовович известны по серии фильмов «Обитель зла», которые пользуются устойчивой популярностью. Да и имена некоторых актёров позволяют надеяться на хороший результат. Проект, вероятно, не станет вечной классикой, но может оказаться вполне успешным.

Грандиозная битва и Мила Йовович в тизере фильма Monster Hunter


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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