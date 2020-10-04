Скоро в Microsoft Flight Simulator начнётся тестирование VR-режима

Корпорация Microsoft и студия Asobo объявили о скором начале тестирования VR-функций в авиасимуляторе Microsoft Flight Simulator. Команда разработчиков просит сообщество помочь с проверкой предстоящих сборок игры и никому о них не рассказывать.

Закрытое бета-тестирование пройдёт в два этапа, чтобы «уделить особое внимание отзывам и тому, что мы узнаем». Первая фаза будет сосредоточена на устройствах Windows Mixed Reality. Во второй тест охватит дополнительные VR-гарнитуры.

«Хотя мы хотели бы пригласить всех, к сожалению, этого не произойдёт, — заявила Asobo Studio. — Как и в случае с предыдущими этапами альфа- и бета-тестирования, мы допускаем только избранную группу тестировщиков. Важно понимать, что подписка на закрытое бета-тестирование не означает, что вы получите доступ».

Чтобы подписаться на участие, вам понадобится копия Microsoft Flight Simulator, VR-гарнитура и ПК как минимум с такими характеристиками:

ОС: Windows 10 (1909);

процессор: Intel Core i5-4460 3,4 ГГц или AMD Ryzen 3 1200 3,4 ГГц;

Core i5-4460 3,4 ГГц или AMD Ryzen 3 1200 3,4 ГГц; видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 8 Гбайт или аналогичная по мощности;

ОЗУ: 16 Гбайт;

место на жёстком диске: 150 Гбайт;

интернет-соединение: 5 Мбит/с.

Избранные участники тестирования будут обязаны подписать соглашение о неразглашении (NDA). Подробнее об этом читайте на официальном сайте игры.



