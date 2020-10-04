Под игры в PlayStation 5 будет выделено лишь 664 Гбайт

Согласно ряду утёкших фотографий пользовательского интерфейса PlayStation 5, геймерам на носителе SSD будет доступно только 664 Гбайт памяти. Остальное место занимает операционная система и сопутствующие системные файлы. Впрочем, этого стоило ожидать, ведь накопитель в консоли размером всего 825 Гбайт. Примечательно, что в то же время у Xbox Series X будет доступно пользователям 802 Гбайт пространства.

На нескольких форумах появились фотографии с интерфейсом PlayStation 5 на русском. Они дают представление о том, как выглядят некоторые элементы меню.

Ранее из этого же источника были опубликованы другие фотографии пользовательского интерфейса PlayStation 5, а также чёрного контроллера DualSense. Розничная версия консоли будет поставляться с белым геймпадом, который Sony Interactive Entertainment не раз демонстрировала.

Чёрный же так и не был официально объявлен, зато разработчики в Сети подтверждали, что он идёт вместе с девкивами. Из этого можно сделать вывод, что утечка пришла от одной из русскоговорящих студий или издателя.

В США консоль появится 12 ноября.



