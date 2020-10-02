ПК-версия Silent Hill 4: The Room неожиданно получила возрастной рейтинг — игроки ждут релиз в GOG

ПК-версия Silent Hill 4: The Room неожиданно получила возрастной рейтинг — игроки ждут релиз в GOG

Микроблог портала Gematsu обратил внимание на то, что хоррор Silent Hill 4: The Room для ПК неожиданно получил возрастной рейтинг от агентства Pan European Game Information (PEGI).

Примечательно, что в качестве даты выхода PC-версии Silent Hill 4: The Room на сайте PEGI значится 2 октября текущего года, тогда как изначально игра появилась на прилавках ещё в 2004-м.

В Gematsu предположили, что получение Silent Hill 4: The Room нового возрастного рейтинга («только для лиц старше 18 лет», кстати) является предвестником грядущего переиздания проекта.

Напомним, в конце сентября издатель Silent Hill 4: The Room — японская компания Konami — выпустил в сервисе цифровой дистрибуции GOG три игры серии Metal Gear и сборник Konami Collector's Series: Castlevania & Contra.

Ограничится дело одной лишь Silent Hill 4: The Room или Konami готовит ко второму пришествию на ПК и другие части франшизы, неизвестно. Судя по всему, ждать официальных новостей осталось недолго.

Если отталкиваться от опыта Metal Gear и сборника Konami, потенциальный перевыпуск Silent Hill 4: The Room останется без каких бы то ни было графических улучшений и ограничится совместимостью с современными системами.

Silent Hill 4: The Room вышла в сентябре 2004 года на PC, PS2 и Xbox. В своё время журналисты приняли четвёртую часть не слишком радушно — на Metacritic у проекта от 67 до 76 баллов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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