?В игре Minecraft воссоздали Каменец-Подольскую крепость и провели украинский музыкальный фестиваль Respublika

Из-за пандемии коронавируса музыкальный форум проходил онлайн.

В игре Minecraft воссоздали Каменец-Подольскую крепость и провели украинский музыкальный фестиваль Respublica, который из-за пандемии коронавируса проходил онлайн.

Об этом сообщает УНИАН.

Как сообщили организаторы, участники получили насыщенную фестивальную программу. Они могли послушать трансляцию "вживую", исследовать воссозданную в игре Каменец-Подольскую крепость XIV века, а также создавать собственные памятники или инсталляции вокруг нее, например - палаточный городок.

Кроме того, участники могли пройти около 30 небольших квестов, за прохождение которых получали подарки.

Отмечается, что в Minecraft воссоздали все известные места Каменец-Подольской крепости, а именно: застенок; гончарню; новую часть замка; мост и реку; гримерки и палаточный городок фестиваля. Также на локации можно было "пострелять из лука", убрать виртуальный мусор из крепости и засадить лес деревьями.

Фестиваль проходил с 25 по 27 сентября, однако организаторы уверяют, что в Minecraft мероприятие до сих пор могут посетить все желающие.

Minecraft - это компьютерная игра в жанре песочницы с элементами выживания, где пользователи могут проявлять свои творческие навыки, строить дома и даже целые города. Благодаря своему уникальному геймплею Minecraft получил большую популярность не только среди геймеров, но и среди неигрового сообщества.

В Minecraft уже проводились музыкальные мероприятия. Например, весной 2020 года в игре состоялся виртуальный фестиваль NetherMeant, в котором приняли участие 17 рок-групп.