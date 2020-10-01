Родственные связи, скрытый клинок и орден Незримых: новые подробности сюжета Assassin’s Creed Valhalla

Родственные связи, скрытый клинок и орден Незримых: новые подробности сюжета Assassin’s Creed Valhalla

Нарративный директор Assassin’s Creed Valhalla Дарби Макдевитт (Darby McDevitt) по случаю публикации свежего сюжетного трейлера поделился с официальным сайтом Ubisoft новыми деталями предстоящего экшена.

Напомним, обнародованный вчера ролик, помимо прочего, знакомит зрителя с Сигурдом — братом главного героя Assassin’s Creed Valhalla — и позволяет взглянуть на то, как протагонист получает (не такой уж) скрытый клинок.

Как выяснилось, Сигурд и Эйвор — не кровные родственники. Отец Сигурда — король Стрибьорн — взял к себе юного викинга после смерти его/её родителей и воспитал как собственное дитя.

«Сигурд горд, харизматичен, уверен в себе и голоден до приключений. Но у него есть и тёмная сторона, которая начинает беспокоить Эйвора по мере развития сюжета», — предупредил Макдевитт.

Родственные связи, скрытый клинок и орден Незримых: новые подробности сюжета Assassin’s Creed Valhalla

Что касается скрытого клинка, то его герою подарил Сигурд: сын Стрибьорна вернулся из долгого путешествия в Константинополь, где познакомился с представителями ордена Незримых (прообраз братства ассасинов).

Также у Макдевитта спросили насчёт количества концовок Assassin’s Creed Valhalla, но нарративный директор от ответа ушёл, заверив, что игра предложит «несколько увлекательных путей через нашу грандиозную историю».

Премьера Assassin’s Creed Valhalla ожидается 10 ноября текущего года на PC (Uplay, Epic Games Store), PS4, Xbox One, Xbox Series X и Xbox Series S. На PS5 игра появится чуть позже — 19 ноября.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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