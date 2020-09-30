Слава любой ценой: Lucid Games рассказала о предстоящем экшене Destruction AllStars для PS5

Студия Lucid Games подробнее рассказала о гоночном экшене Destruction AllStars, который выйдет на PlayStation 5 в ноябре этого года. В этой игре вам нужно будет не только ездить на автомобилях, но и передвигаться пешком.

В Destruction AllStars вам будет доступно 16 звёзд AllStars. Заезды проходят на арене, где вы появляетесь, в одиночку или с товарищами по команде, и залезаете в одну из машин. Последние различаются характеристиками скорости и манёвренности, а также — в случае, если вы сумеете надолго остаться в игре — имеют другие уникальные элементы. Например, «Сэйбер» обладает выдвижным лезвием, а «Андиспьютед» создаёт щит.

Ваша главная задача — уничтожить автомобили противника, сталкиваясь с ними. Удачный удар даже может сразу вывести из строя машину. Без автомобиля, тем не менее, игра продолжается. Управляя водителем, вам нужно уклоняться от атак соперников, собирать полезные предметы, заманивать оппонента в ловушки и угонять их транспорт. Герои могут получить несколько ценных способностей вроде маскировки, неуязвимости и огненного следа. Также Lucid Games рассказала о «Бокстопе» — это усиление отправляет «посылки», которые дают бонусы союзникам и наносят урон противникам.

В дополнение к этому разработчик рассказал, что планирует выпускать после релиза Destruction AllStars обновления, которые будут доступны бесплатно. Они включат в себя новые режимы и изменения в старых.

Помимо стандартного издания, в продажу поступит «Цифровое расширенное издание». Оно содержит:

1 легендарный облик для персонажа и машины;

1 танцевальную эмоцию для Люпиты;

4 баннера и 5 аватаров;

10 000 монет AllStars.

Destruction AllStars выйдет 12 ноября только на PlayStation 5.



