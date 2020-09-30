Слава любой ценой: Lucid Games рассказала о предстоящем экшене Destruction AllStars для PS5

Слава любой ценой: Lucid Games рассказала о предстоящем экшене Destruction AllStars для PS5

Студия Lucid Games подробнее рассказала о гоночном экшене Destruction AllStars, который выйдет на PlayStation 5 в ноябре этого года. В этой игре вам нужно будет не только ездить на автомобилях, но и передвигаться пешком.

В Destruction AllStars вам будет доступно 16 звёзд AllStars. Заезды проходят на арене, где вы появляетесь, в одиночку или с товарищами по команде, и залезаете в одну из машин. Последние различаются характеристиками скорости и манёвренности, а также — в случае, если вы сумеете надолго остаться в игре — имеют другие уникальные элементы. Например, «Сэйбер» обладает выдвижным лезвием, а «Андиспьютед» создаёт щит.

Слава любой ценой: Lucid Games рассказала о предстоящем экшене Destruction AllStars для PS5

Ваша главная задача — уничтожить автомобили противника, сталкиваясь с ними. Удачный удар даже может сразу вывести из строя машину. Без автомобиля, тем не менее, игра продолжается. Управляя водителем, вам нужно уклоняться от атак соперников, собирать полезные предметы, заманивать оппонента в ловушки и угонять их транспорт. Герои могут получить несколько ценных способностей вроде маскировки, неуязвимости и огненного следа. Также Lucid Games рассказала о «Бокстопе» — это усиление отправляет «посылки», которые дают бонусы союзникам и наносят урон противникам.

Слава любой ценой: Lucid Games рассказала о предстоящем экшене Destruction AllStars для PS5

В дополнение к этому разработчик рассказал, что планирует выпускать после релиза Destruction AllStars обновления, которые будут доступны бесплатно. Они включат в себя новые режимы и изменения в старых.

Помимо стандартного издания, в продажу поступит «Цифровое расширенное издание». Оно содержит:

  • 1 легендарный облик для персонажа и машины;
  • 1 танцевальную эмоцию для Люпиты;
  • 4 баннера и 5 аватаров;
  • 10 000 монет AllStars.
Слава любой ценой: Lucid Games рассказала о предстоящем экшене Destruction AllStars для PS5

Destruction AllStars выйдет 12 ноября только на PlayStation 5.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Видео: представлены Dynasty Warriors для новых консолей и смартфоновВидео: представлены Dynasty Warriors для новых консолей и смартфонов
Почти везде 60 FPS: протестирована обратная совместимость на Xbox Series XПочти везде 60 FPS: протестирована обратная совместимость на Xbox Series X
Sega возродит серию Virtua Fighter для нового загадочного киберспортивного проектаSega возродит серию Virtua Fighter для нового загадочного киберспортивного проекта
Маска сброшена: выпущен трейлер 4-го сезона Tekken 7 и подтверждена КунимицуМаска сброшена: выпущен трейлер 4-го сезона Tekken 7 и подтверждена Кунимицу
Видео: Capcom представила новинки серии в трейлере Monster Hunter RiseВидео: Capcom представила новинки серии в трейлере Monster Hunter Rise
Блок рекламы


Похожие новости
Слухи: Riot Games разрабатывает мобильную версию ValorantСлухи: Riot Games разрабатывает мобильную версию Valorant
Отменённый экшен Project Ragtag от Visceral Games должен был положить начало трилогииОтменённый экшен Project Ragtag от Visceral Games должен был положить начало трилогии
Apple удалила учётную запись Epic Games из магазина App StoreApple удалила учётную запись Epic Games из магазина App Store
Warner Bros. рассказала подробности Gotham Knight: игра не во вселенной Batman: ArkhamWarner Bros. рассказала подробности Gotham Knight: игра не во вселенной Batman: Arkham
Apple ответила на иск Epic Games: Тим Суини соврал, а разработчики Fortnite виноваты самиApple ответила на иск Epic Games: Тим Суини соврал, а разработчики Fortnite виноваты сами
Большие надежды: Square Enix рассказала об ожиданиях от Marvel’s AvengersБольшие надежды: Square Enix рассказала об ожиданиях от Marvel’s Avengers
Apple собралась полностью закрыть для Epic Games доступ к инструментам разработки под iOS и MacApple собралась полностью закрыть для Epic Games доступ к инструментам разработки под iOS и Mac
Epic Games запустила в Fortnite платежи без комиссии Apple. А та удалила Fortnite из App Store. А Epic Games не растерялась и подала на Apple в судEpic Games запустила в Fortnite платежи без комиссии Apple. А та удалила Fortnite из App Store. А Epic Games не растерялась и подала на Apple в суд
Arkane рассказала о вариативности игрового процесса и особенностях антуража DeathloopArkane рассказала о вариативности игрового процесса и особенностях антуража Deathloop
Capcom рассказала о продажах своих главных игр за последние месяцы — ремейку Resident Evil 3 хвастаться оказалось нечемCapcom рассказала о продажах своих главных игр за последние месяцы — ремейку Resident Evil 3 хвастаться оказалось нечем
Последние новости
Подгружаем последние новости