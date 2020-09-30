Подробности изданий экшен-платформера Sackboy A Big Adventure

Подробности изданий экшен-платформера Sackboy A Big Adventure

Студия Sumo Digital рассказала о «Цифровом расширенном издании» предстоящего экшен-платформера Sackboy A Big Adventure, который выйдет на PlayStation 4 и PlayStation 5. Примечательно, что эксклюзивно для консоли текущего поколения также будет доступно ограниченное «Специальное издание».

Разработчик отметил, что если вы оформите предзаказ любого издания в розничных магазинах или в PlayStation Store, то получите цифровую версию комикса The Gathering Storm.

Подробности изданий экшен-платформера Sackboy A Big Adventure

Он посвящён таинственному прошлому Скарлет, наставницы Сэкбоя и последнего вязаного рыцаря Крафтворлда.

Только в PlayStation Store будет продаваться «Цифровое расширенное издание» для PlayStation 4 и PlayStation 5. Оно содержит:

  • цифровой альбом с иллюстрациями прекрасных миров и чудаковатых существ, которые в них обитают;
  • цифровой саундтрек с подборкой песен из игры;
  • 4 костюма для Сэкбоя, вдохновлённых персонажами PlayStation: Дзином из Ghost of Tsushima, Сэмом Портером Бриджесом из Death Stranding, Коннором из Detroit: Become Human и Диконом Сент-Джоном из Days Gone;
  • 4 жеста Сэкбоя, вдохновлённые вышеупомянутыми персонажами PlayStation;
  • 20 аватаров Сэкбоя, на каждом из них он изображён в разных костюмах из игры.
Подробности изданий экшен-платформера Sackboy A Big Adventure

В «Специальном издании» вы найдёте всё то же самое, что и в «Цифровом расширенном издании», плюс бумажный артбук и игрушечного Сэкбоя.

Подробности изданий экшен-платформера Sackboy A Big Adventure

Подробности изданий экшен-платформера Sackboy A Big Adventure

Sackboy A Big Adventure поступит в продажу 12 ноября.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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