«Какой прекрасный ви...»: баг в Microsoft Flight Simulator создал огромную дыру в земле

«Какой прекрасный ви...»: баг в Microsoft Flight Simulator создал огромную дыру в земле

Иногда баги способны породить нечто занимательное. В Microsoft Flight Simulator игрок обнаружил огромную искажающую реальность аномалию, похожую на чёрную дыру из научно-фантастического фильма Кристофера Нолана (Christopher Nolan) «Интерстеллар», и рассказал об этом на Reddit.

Microsoft Flight Simulator использует картографическое программное обеспечение для моделирования всего мира, включая каждый аэропорт планеты. Игра даже может похвастаться синхронизированной с реальным миром погодной системой. Но иногда случаются ошибки. В частности, ранее игрок обнаружил на территории Австралии гигантский небоскрёб, которого на самом деле там нет.

In Microsoft Flight Simulator a bizarrely eldritch, impossibly narrow skyscraper pierces the skies of Melbourne's North like a suburban Australian version of Half-Life 2's Citadel, and I am -all for it- pic.twitter.com/6AH4xgIAWg

— Alexander Muscat (@alexandermuscat) August 19, 2020

А вот в ролике пользователя Reddit ReversedWindow случилось обратное: вместо небоскрёба в Microsoft Flight Simulator появилась глубокая дыра. При попадании в неё геймер начал получать глючные сообщения и наблюдать интересные визуальные аномалии. Неизвестно, что могло вызвать этот баг. Башня в Австралии возникла, например, из-за опечатки в картографическом ПО, но не факт, что здесь аналогичная ошибка.

What a nice vie- from r/MicrosoftFlightSim

Microsoft Flight Simulator пока вышла только на ПК, но также планируется версия для Xbox One. Ни Microsoft, ни Asobo Studio всё ещё не анонсировали версию для Xbox Series X и S.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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