«Какой прекрасный ви...»: баг в Microsoft Flight Simulator создал огромную дыру в земле

Иногда баги способны породить нечто занимательное. В Microsoft Flight Simulator игрок обнаружил огромную искажающую реальность аномалию, похожую на чёрную дыру из научно-фантастического фильма Кристофера Нолана (Christopher Nolan) «Интерстеллар», и рассказал об этом на Reddit.

Microsoft Flight Simulator использует картографическое программное обеспечение для моделирования всего мира, включая каждый аэропорт планеты. Игра даже может похвастаться синхронизированной с реальным миром погодной системой. Но иногда случаются ошибки. В частности, ранее игрок обнаружил на территории Австралии гигантский небоскрёб, которого на самом деле там нет.

In Microsoft Flight Simulator a bizarrely eldritch, impossibly narrow skyscraper pierces the skies of Melbourne's North like a suburban Australian version of Half-Life 2's Citadel, and I am -all for it- pic.twitter.com/6AH4xgIAWg

— Alexander Muscat (@alexandermuscat) August 19, 2020