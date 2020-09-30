Популярность Among Us способствовала огромному росту загрузок Discord

Популярность Among Us способствовала огромному росту загрузок Discord

Неожиданный успех игры Among Us от студии InnerSloth стал одной из самых ярких историй Twitch. За последний месяц показатель просмотров проекта (в часах) вырос на 650 %. Игра стала настолько популярной, что команда даже отменила разработку второй части. Есть и другие следствия успеха Among Us.

Рост популярности Among Us привёл к тому, что количество загрузок мобильного приложения Discord достигло нового уровня. Как недавно заметил аналитик Apptopia Адам Блэкер (Adam Blacker): «Начиная с 5 сентября, Discord каждый день бьёт новый рекорд по количеству загрузок мобильного приложения». По данным на 27 сентября, это около 800 тысяч установок в день.

Популярность Among Us способствовала огромному росту загрузок Discord

Причина, по которой загрузка Discord и популярность Among Us связаны, в том, что для скоординированных действий в игре требуется голосовой чат. Проект является эдаким аналогом настольной «Мафии», где вы в роли члена экипажа должны найти самозванца на вашем корабле, прежде чем он убьёт всех.

Популярность Among Us способствовала огромному росту загрузок Discord

Поскольку игра поддерживает межплатформенный многопользовательский режим (ПК, Android и iOS), то вам с товарищами по команде важно найти простой способ общаться со всеми сразу. Discord также тесно интегрирован с Twitch, поэтому геймерам проще транслировать свой геймплей.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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