Почти везде 60 FPS: протестирована обратная совместимость на Xbox Series X

Почти везде 60 FPS: протестирована обратная совместимость на Xbox Series X

Консоль следующего поколения Xbox Series X оказалась в руках западных медиа. Они поделились своими впечатлениями о возможностях нового устройства и рассказали много интересной информации. В то же время специалисты технического подразделения издания Eurogamer (Digital Foundry) опубликовали отчёт по тестированию производительности Xbox Series X в играх прошлого поколения, запущенных благодаря обратной совместимости.

Учитывая, что это обратная совместимость, игры Xbox One на Xbox Series X работают в своём максимальном разрешении. Тем не менее некоторые проекты попадут в программу улучшения и смогут воспроизводиться в 4K, например, Gears of War: Ultimate Edition (которая ограничена 1080p). В каких-то играх таким образом ещё и возрастёт частота кадров. К слову, если FPS проекта не был ограничен, то на Xbox Series X его показатель может быть гораздо выше, чем на Xbox One X.

Подобным примером является Grand Theft Auto IV — специалисты Digital Foundry отметили ровную частоту 60 кадров/с. Для сравнения, на Xbox 360 игра шла в 35-40 кадров/с, на Xbox One X — от 30 до 55 кадров/с. А вот хвалёная функция автоматического перевода из SDR в HDR в Grand Theft Auto IV подвела: персонаж в белой куртке получил ультра-белый эффект, в то время как белая дорожная разметка имела неестественное свечение. В дополнение сотрудник Eurogamer написал, что Microsoft всё же тестирует функцию и отключает её там, где она некорректно работает.

Почти везде 60 FPS: протестирована обратная совместимость на Xbox Series X

Но это была игра для Xbox 360. В проектах для Xbox One частота иногда не дотягивается до 60 кадров/с в режиме графики. Тем не менее производительность игр в некоторых случаях вдвое лучше, чем на консоли прошлого поколения. Например, в Dead or Alive 6, Hitman, Hitman 2 и Sekiro: Shadows Die Twice. Больше сравнений вы можете увидеть в ролике выше.

Почти везде 60 FPS: протестирована обратная совместимость на Xbox Series X

Xbox Series X vs. Xbox One X

Почти везде 60 FPS: протестирована обратная совместимость на Xbox Series X
Почти везде 60 FPS: протестирована обратная совместимость на Xbox Series X
Почти везде 60 FPS: протестирована обратная совместимость на Xbox Series X
Почти везде 60 FPS: протестирована обратная совместимость на Xbox Series X
Почти везде 60 FPS: протестирована обратная совместимость на Xbox Series X
Почти везде 60 FPS: протестирована обратная совместимость на Xbox Series X
Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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