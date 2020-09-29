Состоялся анонс метроидвании Teslagrad 2

Состоялся анонс метроидвании Teslagrad 2

Студия Rain Games анонсировала Teslagrad 2, продолжение вышедшего в 2013 году двухмерного платформера с головоломками. Целевые платформы и дата релиза не объявлены.

Teslagrad 2 — метроидвания с упором на исследование. Действие второй части разворачивается во вдохновлённом Норвегией вымышленном регионе Вирмхейм, который славится резьбой викингов и нордическими рунами. Визуальный стиль у Teslagrad 2 такой же, как у первой части.

Состоялся анонс метроидвании Teslagrad 2

«Teslagrad была нашей первой игрой в качестве инди-команды, и реакция на неё была потрясающей, — сказал генеральный директор Питер Вингаард Мелдал (Peter Wingaard Meldahl). — С тех пор фанаты спрашивают нас о продолжении, и это всегда было в моих мыслях. Эта игра гремела у меня в голове в течение шести лет. Пока мы работали над [другими] нашими играми, я собирал лучшие идеи в течение этих лет для использования в Teslagrad 2».

Больше никаких подробностей Rain Games не раскрыла.

Первая Teslagrad представляет собой двухмерный стимпанк-платформер, сочетающий в себе аркадные элементы и головоломки. Пазлы в игре основаны на принципах магнетизма и электромагнитных сил. Понимание законов физики является ключом к раскрытию секретов башни Тесла. Она вышла на ПК, Wii U, PlayStation 3, PlayStation Vita, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Android и iOS. В Steam у игры почти полторы тысячи отзывов, 85 % из которых положительные.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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