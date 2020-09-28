Видео: представлены Dynasty Warriors для новых консолей и смартфонов

В последний день выставки Tokyo Game Show 2020 издательство Koei Tecmo провело специальную трансляцию, посвящённую серии Dynasty Warriors, и одним из самых заметных анонсов стала Dynasty Warriors 9 Empires от студии Omega Force.

Трансляция была приурочена к 20-летию серии Dynasty Warriors (в Японии — Shin Sangoku Musou), участвовал и её продюсер Акихиро Судзуки (Akihiro Suzuki). Так что львиная доля показа была посвящена ностальгии, взгляду в прошлое, чтению сообщений от фанатов и так далее.

Первой анонсированной игрой стал мобильный проект под названием Shin Sangoku Musou, который выйдет на iOS и Android в Японии (о появлении на Западе пока не сообщается). Это будет боевик к 20-летию сериала. В игре появятся новые иллюстрации и костюмы героев. Последние будут не только менять внешний вид персонажей, но и характеристики, выступая в качестве экипировки.

Обещан совершенно новый и оригинальный сюжет мобильной Dynasty Warriors. Новых героев можно будет разблокировать, причём они будут отличаться по редкости. Был запущен канал проекта в Твиттере, а также началась предварительная регистрация на участие в закрытом бета-тестировании.

Описание проекта на официальном сайте звучит так: «Испытайте дальнейшее развитие Dynasty Warriors на своём смартфоне! Многочисленные герои, которые уже засветились в серии, появятся снова. Проект поддерживает вертикальную ориентацию экрана для удобной игры одной рукой. Также можно объединяться или сражаться с другими игроками — насладитесь всем, что предлагает боевик в жанре „один против тысячи“ на новом уровне».

Второй была представлена более амбициозная Dynasty Warriors 9 Empires (в Японии — Shin Sangoku Musou 8 Empires), которая выйдет в начале 2021 года на ПК (в Steam), консолях PlayStation 4 и 5, Nintendo Switch, а также на Xbox One, Xbox Series X и S. Продюсер Акихиро Судзуки пояснил, что Dynasty Warriors 9 Empires — первая за 6 лет игра в серии, выпущенная в рамках ответвления Empires.

В ней будут обновлены визуальные эффекты, улучшен игровой процесс и система управления страной. Игрок по-прежнему сможет настраивать свой аватар с помощью обновлённого редактора. Продюсер отметил, что из-за COVID-19 компания несколько задержалась с анонсом и теперь рада представить Dynasty Warriors 9 Empires. Игра не будет предлагать открытый мир в отличие от предшественницы, а сконцентрируется на масштабных сражениях.

На официальном сайте приводится такое описание Dynasty Warriors 9 Empires: «Комбинируя отличительные для Dynasty Warriors бои „один против тысячи“ со стратегическими элементами, включая командование отрядами, Dynasty Warriors 9 Empires отправляет игроков на завоевание древнего Китая с помощью меча и стратегии. Мощные осадные бои позволяют командирам размещать подразделения для захвата таких стратегических точек на карте, как замки».



