Видео: Capcom представила новинки серии в трейлере Monster Hunter Rise

Видео: Capcom представила новинки серии в трейлере Monster Hunter Rise

Компания Capcom опубликовала в рамках Tokyo Game Show 2020 Online трейлер анонсированного недавно ролевого экшена Monster Hunter Rise, а также продемонстрировала игровой процесс на презентации.

Напомним, что Monster Hunter Rise — это эксклюзивная для Nintendo Switch часть, которую давно ждали поклонники серии. Её действие разворачивается в совершенно новой горной местности и деревне Камура. Охотников ждут сражения с монстрами и добыча полезных материалов на разнообразных локациях, в том числе древних руинах святилища.

После победы над противником в Monster Hunter Rise игроки могут получить уникальные ингредиенты для создания оружия и доспехов, которые повысят шансы на успех и выживание в будущем. Проект будет поддерживать совместный сетевой режим (до 4 пользователей).

В Monster Hunter Rise команда Capcom предоставит новый набор инструментов для выслеживания и ловли монстров (с 28:13 по 29:29 в ролике выше) на земле и в воздухе, что добавит множество вариантов стратегии охоты. В игре также появятся новые партнёры по охоте (паламуты) и ездовые компаньоны (канины) — увидеть первых вы можете в ролике выше (с 30:41 по 31:30). Палико вернутся в качестве персонажей поддержки для таких действий, как исцеление.

Monster Hunter Rise поступит в продажу 26 марта 2021 года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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