Видео: яркое убийство тираннозавра-мутанта и охота за данными в трейлере шутера Second Extinction

Студия Systemic Reaction опубликовала 16-минутный ролик игрового процесса предстоящего кооперативного шутера Second Extinction. Действие проекта разворачивается в будущем Земли, которую захватили мутировавшие динозавры.

В ролике идёт демонстрация игры от лица Амира, члена команды из трёх человек, которые высадились на Землю в поисках исследовательской группы. В обучающей миссии нужно сбить дрон, чтобы получить данные карты и достопримечательностей. Поскольку большая часть человечества живёт на орбитальной станции, вы можете получать припасы на протяжении всей вылазки, в том числе боеприпасы и критически важные принадлежности, вроде сканеров для сбора данных.

Также в записи присутствует битва против тираннозавра. Чтобы убить его, игрокам требуется стрелять в светящееся слабое место на горле. В дополнение к этому они использовали гранаты и даже вызывали орбитальный лазерный удар. После убийства Амир находит исследовательскую команду и защищает её от волн динозавров, пока ведётся ремонт корабля. Также игрокам предлагается выполнить бонусную миссию по зачистке ближайшего гнезда. После того, как исследовательская группа эвакуируется, команда в ролике берёт на себя новую миссию — сканирование пещеры. Там её тоже ждут сражения с волнами динозавров.

Помимо демонстрации игрового процесса Systemic Reaction также предоставила план выпуска контента Second Extinction. Первое бесплатное обновление выйдет в октябре или ноябре и добавит новых врагов-мутантов и события, а также возможность настроить сложность. В будущем в игре появится режим орды, больше оружия, противников, сезонных мероприятий, улучшений брони, героев, снаряжения.

Second Extinction выйдет в раннем доступе Steam 13 октября. Проект также находится в разработке для Xbox One и Xbox Series X и S.



