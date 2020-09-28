Видео: яркое убийство тираннозавра-мутанта и охота за данными в трейлере шутера Second Extinction

Видео: яркое убийство тираннозавра-мутанта и охота за данными в трейлере шутера Second Extinction

Студия Systemic Reaction опубликовала 16-минутный ролик игрового процесса предстоящего кооперативного шутера Second Extinction. Действие проекта разворачивается в будущем Земли, которую захватили мутировавшие динозавры.

В ролике идёт демонстрация игры от лица Амира, члена команды из трёх человек, которые высадились на Землю в поисках исследовательской группы. В обучающей миссии нужно сбить дрон, чтобы получить данные карты и достопримечательностей. Поскольку большая часть человечества живёт на орбитальной станции, вы можете получать припасы на протяжении всей вылазки, в том числе боеприпасы и критически важные принадлежности, вроде сканеров для сбора данных.

Также в записи присутствует битва против тираннозавра. Чтобы убить его, игрокам требуется стрелять в светящееся слабое место на горле. В дополнение к этому они использовали гранаты и даже вызывали орбитальный лазерный удар. После убийства Амир находит исследовательскую команду и защищает её от волн динозавров, пока ведётся ремонт корабля. Также игрокам предлагается выполнить бонусную миссию по зачистке ближайшего гнезда. После того, как исследовательская группа эвакуируется, команда в ролике берёт на себя новую миссию — сканирование пещеры. Там её тоже ждут сражения с волнами динозавров.

Видео: яркое убийство тираннозавра-мутанта и охота за данными в трейлере шутера Second Extinction

Помимо демонстрации игрового процесса Systemic Reaction также предоставила план выпуска контента Second Extinction. Первое бесплатное обновление выйдет в октябре или ноябре и добавит новых врагов-мутантов и события, а также возможность настроить сложность. В будущем в игре появится режим орды, больше оружия, противников, сезонных мероприятий, улучшений брони, героев, снаряжения.

Видео: яркое убийство тираннозавра-мутанта и охота за данными в трейлере шутера Second Extinction

Second Extinction выйдет в раннем доступе Steam 13 октября. Проект также находится в разработке для Xbox One и Xbox Series X и S.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Sega возродит серию Virtua Fighter для нового загадочного киберспортивного проектаSega возродит серию Virtua Fighter для нового загадочного киберспортивного проекта
Видео: Microsoft продемонстрировала работу кнопки Share на новом геймпаде XboxВидео: Microsoft продемонстрировала работу кнопки Share на новом геймпаде Xbox
Microsoft за рекордную сумму покупает одного из крупнейших производителей видеоигр Bethesda SoftworksMicrosoft за рекордную сумму покупает одного из крупнейших производителей видеоигр Bethesda Softworks
Перестрелки с сотнями врагов: демонстрация системы «Легион» из Serious Sam 4Перестрелки с сотнями врагов: демонстрация системы «Легион» из Serious Sam 4
Старт раннего доступа Baldur’s Gate 3 снова отложили, но на этот раз всего на неделюСтарт раннего доступа Baldur’s Gate 3 снова отложили, но на этот раз всего на неделю
Блок рекламы


Похожие новости
Видео: представлены Dynasty Warriors для новых консолей и смартфоновВидео: представлены Dynasty Warriors для новых консолей и смартфонов
Видео: Capcom представила новинки серии в трейлере Monster Hunter RiseВидео: Capcom представила новинки серии в трейлере Monster Hunter Rise
Microsoft за рекордную сумму покупает одного из крупнейших производителей видеоигр Bethesda SoftworksMicrosoft за рекордную сумму покупает одного из крупнейших производителей видеоигр Bethesda Softworks
Видео: Microsoft продемонстрировала работу кнопки Share на новом геймпаде XboxВидео: Microsoft продемонстрировала работу кнопки Share на новом геймпаде Xbox
Видео: Codemasters показала, как DIRT 5 работает на Xbox Series SВидео: Codemasters показала, как DIRT 5 работает на Xbox Series S
Задания в Бравиле в кинематографическом трейлере Beyond Skyrim — мода, который добавит в TES V весь ТамриэльЗадания в Бравиле в кинематографическом трейлере Beyond Skyrim — мода, который добавит в TES V весь Тамриэль
Видео: 25 минут геймплея War Mongrels, тактики в антураже Второй мировойВидео: 25 минут геймплея War Mongrels, тактики в антураже Второй мировой
Видео: переиздание шутера SiN выйдет на ПК в 2021 годуВидео: переиздание шутера SiN выйдет на ПК в 2021 году
Видео: атмосферный симулятор деревни кочевников As Far As The Eye выйдет на ПК уже 10 сентябряВидео: атмосферный симулятор деревни кочевников As Far As The Eye выйдет на ПК уже 10 сентября
Видео: шагающие машины и боевой медведь на страже границ Польши в трейлере игрового процесса Iron HarvestВидео: шагающие машины и боевой медведь на страже границ Польши в трейлере игрового процесса Iron Harvest
Последние новости
Подгружаем последние новости