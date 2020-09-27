Маска сброшена: выпущен трейлер 4-го сезона Tekken 7 и подтверждена Кунимицу

Bandai Namco выпустила трейлер 4 сезона Tekken 7 и заявила Кунимицу в качестве нового персонажа, который появится в рамках DLC. В начале ролика демонстрируется кинематографическая вставка: героиня побеждает Мастера Рэйвен, а затем одерживает верх и над Йошимитсу.

Во второй части ролика демонстрируется игровой процесс схватки между Кунимицу и Йошимитсу, а в конце издательство Bandai Namco рассказывает о своих планах на развитие 4-го сезона игры. Помимо Кунимицу поклонники в IV квартале этого года получат новую арену под названием «Багряные ворота». Затем, весной 2021 года, обещан ещё один новый персонаж и уровень. Также можно рассчитывать на новые движения, улучшенный пользовательский интерфейс, обновлённую систему рейтинга и оптимизации игрового процесса онлайн в качестве бесплатных обновлений для всех.

Для непосвящённых отметим, что Кунимицу — таинственная охотница за сокровищами и бывший член клана Мандзи, в котором состояла вместе с Йошимитсу и была оттуда изгнана. Она скрывает верхнюю половину лица маской кошки. Героиня была игровым разблокируемым персонажем в оригинальном файтинге Tekken, и последний раз появилась в Tekken 2 1995 года, хотя также засветилась и в неканонических играх Tekken Tag Tournament. Вот концовка с Кунимицу из Tekken 2:

Все это делает появление Кунимицу в канонической версии Tekken 7 чрезвычайно интересным для поклонников вселенной Tekken. Любопытно, что она даже впервые снимает маску в конце ролика и бросает поверженному Йошимитсу слова, что ожидала большего по рассказам матери. Очевидно, Кунимицу в Tekken 7 — дочь Кунимицу из Tekken 2.

Tekken 7 доступна на PlayStation 4, Xbox One и ПК (в Steam).



