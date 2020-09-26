Sega возродит серию Virtua Fighter для нового загадочного киберспортивного проекта

Sega возродит серию Virtua Fighter для нового загадочного киберспортивного проекта

Издательство Sega анонсировало новый проект серии файтингов Virtua Fighter во время прямой трансляции Tokyo Game Show в пятницу. Однако его природа пока покрыта тайной. Сама Sega связывает проект с киберспортом и называет именем Virtua Fighter x esports.

Ясно, что Sega не представила прямое продолжение серии (например, Virtua Fighter 6). На официальном сайте проекта компания сообщает, что Virtua Fighter будет перезапущена в качестве киберспортивной игры в ознаменование 60-летия основания Sega. Видеотизер показывает в основном кадры турниров по Virtua Fighter и заканчивается видом Акиры Юки — главного бойца серии файтингов.

Что действительно кажется очевидным, так это то, что Sega фокусируется на соревновательной стороне своего нового проекта Virtua Fighter в духе Puyo Puyo eSports (также известного как Puyo Puyo Champions). Это игра-головоломка, ориентированная именно на турниры. Журналисты связались с Sega для получения более подробной информации об анонсе Virtua Fighter x esports, но пока отклика нет.

Самая последняя игра во вселенной файтингов Sega, Virtua Fighter 5 Final Showdown, была выпущена на игровых автоматах в 2010 году и в 2012 году перенесена на PlayStation 3 и Xbox 360. Также Virtua Fighter 5 Final Showdown доступна в виртуальных аркадных автоматах внутри нескольких игр серии Yakuza от Sega.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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