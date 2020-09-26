Sega возродит серию Virtua Fighter для нового загадочного киберспортивного проекта

Издательство Sega анонсировало новый проект серии файтингов Virtua Fighter во время прямой трансляции Tokyo Game Show в пятницу. Однако его природа пока покрыта тайной. Сама Sega связывает проект с киберспортом и называет именем Virtua Fighter x esports.

Ясно, что Sega не представила прямое продолжение серии (например, Virtua Fighter 6). На официальном сайте проекта компания сообщает, что Virtua Fighter будет перезапущена в качестве киберспортивной игры в ознаменование 60-летия основания Sega. Видеотизер показывает в основном кадры турниров по Virtua Fighter и заканчивается видом Акиры Юки — главного бойца серии файтингов.

Что действительно кажется очевидным, так это то, что Sega фокусируется на соревновательной стороне своего нового проекта Virtua Fighter в духе Puyo Puyo eSports (также известного как Puyo Puyo Champions). Это игра-головоломка, ориентированная именно на турниры. Журналисты связались с Sega для получения более подробной информации об анонсе Virtua Fighter x esports, но пока отклика нет.

Самая последняя игра во вселенной файтингов Sega, Virtua Fighter 5 Final Showdown, была выпущена на игровых автоматах в 2010 году и в 2012 году перенесена на PlayStation 3 и Xbox 360. Также Virtua Fighter 5 Final Showdown доступна в виртуальных аркадных автоматах внутри нескольких игр серии Yakuza от Sega.



