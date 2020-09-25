Объявлена дата выхода постапокалиптического ролевого экшена NieR Replicant ver.1.22474487139…

Компания Square Enix в рамках выставки Tokyo Game Show 2020 Online объявила о том, что ролевой экшен NieR Replicant ver.1.22474487139… поступит в продажу 23 апреля 2021 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Игра представляет собой ремейк NieR Replicant, вышедшей в 2010 году на PlayStation 3.

NieR Replicant является предысторией постапокалиптического ролевого экшена NieR: Automata, вышедшего на PlayStation 4 в 2017 году с последующим релизом на ПК и Xbox One. На сегодняшний день продано более 4,85 млн копий игры по всему миру. В трейлере ниже продемонстрированы обновлённая графика и заново проиллюстрированные герои от дизайнера персонажей NieR: Automata Акихико Ёсиды (Akihiko Yoshida).

В NieR Replicant ver.1.22474487139… вам предстоит попытаться спасти сестру от смертельной болезни в тёмном постапокалиптическом мире. Для этого главному герою придётся отправиться на поиски лекарства, а в ходе путешествия он раскроет истину не только о природе болезни, но и многие другие секреты мира.

Обложка игры

Также Square Enix заявила, что мобильная игра NieR Re[in]carnation выйдет на территории Северной Америки и Европы. Ранее она была анонсирована только для Японии.



