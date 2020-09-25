The Talos Principle 2 всё ещё в разработке, но пока ей мешает Serious Sam 4

Сценарист Serious Sam 4 Йонас Кирацес (Jonas Kyratzes) в интервью PC Gamer прокомментировал статус разработки продолжения философской головоломки The Talos Principle.

О том, что The Talos Principle рано или поздно обзаведётся второй частью, стало известно на конференции Nordic Game в мае 2016 года. С тех пор никаких новостей о проекте не поступало.

По словам Кирацеса, несмотря на молчание со стороны разработчиков, с условной The Talos Principle 2 всё хорошо: от своих планов Croteam не отказалась, и игра до сих пор в производстве, пусть и неспешном.

«Мы расписали сюжет игры, так что знаем, о чём она будет. Препродакшена пока было совсем немного, у нас есть некоторые знания, изображения, планы и тому подобное», — заявил Кирацес.

Сама история The Talos Principle 2 обещает быть «интересной и очень амбициозной»: со сценарной точки зрения первая часть была вполне цельным продуктом, и разработчики это тоже понимают.

В настоящее время разработку сиквела The Talos Principle тормозит сосредоточенность Croteam на Serious Sam 4. Как только студия закончит с четвёртой частью приключений Сэма Стоуна, дела пойдут быстрее.

Даты или сроков выхода у The Talos Principle 2 нет. Serious Sam 4 поступит в продажу уже сегодня, 24 сентября, для PC (Steam, GOG) и Google Stadia.



