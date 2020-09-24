Первые проблемы GeForce RTX 3080: пользователи жалуются на вылеты в играх

Первые проблемы GeForce RTX 3080: пользователи жалуются на вылеты в играх

По данным немецкого ресурса ComputerBase, в Сети наблюдается рост жалоб от первых владельцев видеокарт GeForce RTX 3080. Они столкнулись с проблемой вылетов в играх. На данный момент известно, что ситуации подвержены карты от сторонних производителей с заводским разгоном графического процессора.

На форуме LinusTechTips о таком необычном поведении своих видеокарт сообщили некоторые владельцы моделей ZOTAC GeForce RTX 3080 Trinity. На социальных площадках британского ретейлера Overclockers.co.uk на ситуацию с вылетами пожаловались владельцы MSI GeForce RTX 3080 Ventus 3X OC. Также жалобы появились на форумах ComputerBase, на официальном форуме компании NVIDIA, сайтах Tom’s Hardware и Tweakers, и конечно на форумах Reddit.

Похоже, проблема действительно массовая. Но, судя по сообщениям, встречается только в определённых играх (хотя некоторые пользователи сообщают о том, что вылетают все игры), а также при определённых обстоятельствах — когда графический процессор видеокарты преодолевает значение частоты в 2000 МГц. После этого игра вылетает на рабочий стол без вывода каких-либо ошибок.

Как указывает портал VideoCardz, к настоящему моменту никаких комментариев со стороны производителей видеокарт GeForce RTX 3080 не поступало. Немецкий ресурс ComputerBase сообщил, что находится в прямом контакте с партнёрами NVIDIA, однако сообщить по этому поводу пока ничего не может. Сайт провёл самостоятельную проверку трёх версий GeForce RTX 3080 от различных производителей, но добиться проявления некорректной работы графических ускорителей не смог.

На данный момент непонятно, что именно вызывает проблему вылетов в играх. Является ли она следствием каких-либо аппаратных или программных недостатков графического ускорителя либо дело заключается в слишком агрессивном заводском разгоне — неизвестно.

На момент написания данного текста официального решения вылетов в играх с использованием видеокарт GeForce RTX 3080 нет. Однако некоторые продвинутые пользователи советуют снизить пиковое значение частоты работы графического процессора на 50–100 МГц, чтобы под нагрузкой оно не превышало 2000 МГц. Также в некоторых случаях помогает снижение значения напряжения, подаваемого на графический процессор. Сделать это можно, например, через программу MSI Afterburner 4.6.3 Beta 2.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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