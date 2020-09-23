Старт раннего доступа Baldur’s Gate 3 снова отложили, но на этот раз всего на неделю

Старт раннего доступа Baldur’s Gate 3 снова отложили, но на этот раз всего на неделю

Larian Studios у себя в микроблоге поделилась не самыми приятными новостями с теми, кто ждёт запуск Baldur’s Gate 3 в раннем доступе: поступление амбициозной ролевой игры в продажу снова пришлось отложить.

Напомним, до недавнего времени релиз Baldur’s Gate 3 ожидался 30 сентября текущего года. В связи с непредвиденными обстоятельствами же премьеру пришлось отложить на неделю — до 6 октября.

При оценке готовности Baldur’s Gate 3 к релизу в Larian Studios руководствовались принципом «небольшие баги и недоработки допустимы, но игра должна предлагать весёлый геймплей с минимальным количеством вылетов».

При этом Baldur’s Gate 3 уже «почти на месте», но неожиданные задержки и проблемы со стабильностью нарушили планы студии. Проволочки повлияли и на скорость переводов, а в Larian Studios хотят быть уверенными в качестве подтверждённых локализаций.

Старт раннего доступа Baldur’s Gate 3 снова отложили, но на этот раз всего на неделю

По мнению разработчиков, недельной задержки должно хватить, чтобы устранить недочёты. Впрочем, Baldur’s Gate 3 ещё нужно пройти через «мирового тестировщика» — своего рода супергеймера, который «пролетает через игру», проверяя её на прочность.

«Супергеймер занят своей работой сейчас, и пока результаты выглядят хорошо, но не идеально. Мы знаем: если он не сломает игру, то у вас на это ещё меньше шансов», — доложили в Larian Studios.

В назначенный срок Baldur’s Gate 3 поступит в продажу для PC (Steam, GOG) и Google Stadia. Несмотря на ранний доступ, амбициозная RPG с самого старта будет стоить полноценные $60.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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