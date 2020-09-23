«Мы даже не думали, что будет так весело»: разработчик Untitled Goose Game рассказал о создании совместного режима

Сооснователь австралийской студии House House Нико Дисселдорп (Nico Disseldorp) на сайте официального блога PlayStation рассказал о процессе создания совместного режима для Untitled Goose Game.

Напомним, кооператив позволит пройти всю Untitled Goose Game с товарищем. Режим этот локальный, но подписчики PlayStation Plus смогут разрешить другому игроку присоединиться к своей сессии удалённо с помощью Share Play.

По словам Дисселдорпа, о добавлении кооператива разработчики задумались ещё в 2016 году, но решили отложить идею, чтобы сосредоточиться на одиночной кампании. После релиза игры у команды появилась возможность вернуться к концепции.

Для интеграции в Untitled Goose Game второго гуся House House пришлось переписать поведение искусственного интеллекта: персонажам теперь необходимо адекватно реагировать на двух птиц-вредителей.

Второй игрок открывает новые способы взаимодействия с миром Untitled Goose Game: например, два гуся могут держать грабли на весу и заставить людей пригибаться или украсть рации, чтобы погоготать в них.

«Мы даже не думали, что будет так весело моделировать ситуации взаимодействия с людьми: особенно, когда один гусь гогочет, привлекая внимание окружающих, пока его подельник устраивает какие-нибудь шалости у всех за спиной», — отметил Дисселдорп.

Совместный режим появится в Untitled Goose Game уже сегодня, 23 сентября. Вместе с кооперативом ожидается релиз игры в Steam и itch.io — пока проект доступен в Epic Games Store, на PS4, Xbox One и Nintendo Switch.



