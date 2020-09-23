ПК-версии Metal Gear и двух первых частей Metal Gear Solid засветились на сайте тайваньской рейтинговой комиссии

ПК-версии Metal Gear и двух первых частей Metal Gear Solid засветились на сайте тайваньской рейтинговой комиссии

Портал Gematsu обратил внимание, что на сайте тайваньской рейтинговой комиссии появились страницы ПК-версий сразу нескольких классических игр японского издательства Konami.

В частности, речь идёт о Metal Gear, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Substance и сборнике Konami Collector’s Series: Castlevania and Contra. Каждая позиция сопровождается уникальным изображением (см. галерею ниже).

Напомним, релиз перечисленных игр на ПК на днях предсказал пользователь форума ResetEra под псевдонимом Potterson. По его информации, геймеров ждёт простой перевыпуск без графических улучшений.

Слова инсайдера подтверждают и размещённые на сайте тайваньской рейтинговой комиссии изображения Metal Gear, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Substance и Konami Collector’s Series: Castlevania and Contra.

Изображения с сайта тайваньской рейтинговой комиссии

ПК-версии Metal Gear и двух первых частей Metal Gear Solid засветились на сайте тайваньской рейтинговой комиссии
ПК-версии Metal Gear и двух первых частей Metal Gear Solid засветились на сайте тайваньской рейтинговой комиссии
ПК-версии Metal Gear и двух первых частей Metal Gear Solid засветились на сайте тайваньской рейтинговой комиссии
ПК-версии Metal Gear и двух первых частей Metal Gear Solid засветились на сайте тайваньской рейтинговой комиссии

Примечательно, что Castlevania Anniversary Collection и Contra Anniversary Collection доступны на ПК (Steam) по отдельности. Оба сборника продаются по цене 435 рублей и предлагают к ознакомлению несколько классических игр серий Konami.

В то же время Metal Gear, Metal Gear Solid и Metal Gear Solid 2: Substance через современные сервисы цифровой дистрибуции на PC приобрести нельзя. По крайней мере, пока.

Metal Gear вышла в июле 1987 года на MSX 2. Релиз Metal Gear Solid для PlayStation последовал в сентябре 1998-го. Metal Gear Solid 2: Substance, которая представляет собой расширенную версию оригинальной игры, дебютировала на Xbox в ноябре 2002-го.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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