Слухи: Riot Games разрабатывает мобильную версию Valorant

Датамайнер SkillCaped нашёл в файлах Valorant упоминание мобильной версии шутера. Исследователь рассказал об этом на своём YouTube-канале. По его словам, обнаруженная строчка кода предназначена для выполнения действий путём касания правой стороны экрана. Это распространённый метод управления в мобильных играх.

Находка пока не указывает на что-то конкретное, но это свидетельство того, что Riot работает над интерфейсом мобильного приложения. Блогер считает, что если разработчики изучают возможность выпуска игры на мобильных платформах, то нельзя исключать, что в будущем шутер доберётся и до консолей.

Официального подтверждения существования мобильной версии Valorant пока нет, однако в апреле руководитель Valorant Джон Зиглер (Joe Ziegler) упоминал, что Riot Games изучает возможность выпуска проекта на мобильных платформах. В сентябре он заявил, что компания также сформировала команду, которая изучает вопрос переноса игры на консоли.

Valorant — это многопользовательский шутер от Riot Games, в котором пользователи делятся на команды и сражаются друг с другом. Игра вышла 2 июня на PC и набрала 80 баллов на Metacritic.



