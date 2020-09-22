Слухи: GTA V на PS5 и Xbox Series X будет продаваться по цене новой игры следующего поколения

Ещё в июне издательство Take-Two Interactive объявило о выходе Grand Theft Auto V на консолях следующего поколения. А сейчас благодаря немецкому магазину Media Markt стало известно, сколько будет стоить игра на PlayStation 5 и Xbox Series X. Число неприятно удивит многих.

Итак, в упомянутом сервисе появилась страница GTA V для PS5. Цена проекта составляет 74,99 евро, что почти сравнимо со стоимостью игр следующего поколения от Sony. Для сравнения, в уже упомянутом Media Markt ремейк Demon's Souls продаётся за те же 74,99 евро. Правда, официальная цена игры от Sony ещё выше — 80 евро.

На Xbox Series X стоимость Grand Theft Auto V наверняка будет аналогичной. Вряд ли Take-Two Interactive захочет продавать проект на одной консоли нового поколения дешевле, чем на другой. Это может вызвать дополнительную критику со стороны покупателей.

На PlayStation 5 и Xbox Series X (про Series S не было заявлений) GTA V отметится графическими и техническими улучшениями, а также повышенной кадровой частотой. Видимо, по мнению Take-Two, этого достаточно, чтобы оправдать повышение стоимости.

Grand Theft Auto V выйдет на консолях следующего поколения в первой половине 2021 года. Официальные сообщения насчёт стоимости игры на PS5 и Xbox Series X не поступали.



