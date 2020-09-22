Microsoft за рекордную сумму покупает одного из крупнейших производителей видеоигр Bethesda Softworks

Корпорация Microsoft объявила о покупке ZeniMax Media - материнской компании одного из крупнейших производителей видеоигр Bethesda Softworks, которая выпускает The Elder Scrolls, Fallout, Dishonored, Quake, Wolfenstein, DOOM и другие игры.

Стоимость сделки составляет рекордную для игровой отрасли сумму в $7,5 миллиарда. Таким образом Bethesda приобщается к Xbox. О заключении соглашения сообщили на официальном сайте Bethesda.

" Microsoft - замечательный партнер, предлагающий доступ к ресурсам, которые сделают нас еще лучшим разработчиком и издателем. Мы считаем, что вы сможете играть в еще лучшие игры. Проще говоря, нам кажется, что изменения - важная часть улучшения", - отмечается в релизе компании.

Фото: bethesda.net

В Bethesda также отметили, что компания имеет длительную историю сотрудничества с Microsoft и разделяет большинство основных принципов.

Напомним, что в начале августа Microsoft подтвердил намерение купить популярное приложение TikTok. Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы сделку закрыли до 15 сентября, иначе TikTok заблокируют в США .

В начале сентября китайская компания ByteDance отказалась продавать корпорации Microsoft американский сегмент соцсети TikTok.

Впоследствии стало известно, что американский сегмент TikTok купит корпорация Oracle.