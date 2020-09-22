Microsoft за рекордную сумму покупает одного из крупнейших производителей видеоигр Bethesda Softworks

Таким образом компания присоединяется к Xbox.

Корпорация Microsoft объявила о покупке ZeniMax Media - материнской компании одного из крупнейших производителей видеоигр Bethesda Softworks, которая выпускает The Elder Scrolls, Fallout, Dishonored, Quake, Wolfenstein, DOOM и другие игры.

Стоимость сделки составляет рекордную для игровой отрасли сумму в $7,5 миллиарда. Таким образом Bethesda приобщается к Xbox. О заключении соглашения сообщили на официальном сайте Bethesda.

"Microsoft - замечательный партнер, предлагающий доступ к ресурсам, которые сделают нас еще лучшим разработчиком и издателем. Мы считаем, что вы сможете играть в еще лучшие игры. Проще говоря, нам кажется, что изменения - важная часть улучшения", - отмечается в релизе компании.

Фото: bethesda.net

В Bethesda также отметили, что компания имеет длительную историю сотрудничества с Microsoft и разделяет большинство основных принципов.

Напомним, что в начале августа Microsoft подтвердил намерение купить популярное приложение TikTok. Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы сделку закрыли до 15 сентября, иначе TikTok заблокируют в США.

В начале сентября китайская компания ByteDance отказалась продавать корпорации Microsoft американский сегмент соцсети TikTok.

Впоследствии стало известно, что американский сегмент TikTok купит корпорация Oracle.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зажигательная рисованная короткометражка League of Legends к Чемпионату мира 2020Зажигательная рисованная короткометражка League of Legends к Чемпионату мира 2020
CD Projekt RED обнародовала системные требования Cyberpunk 2077 — на удивление демократичныеCD Projekt RED обнародовала системные требования Cyberpunk 2077 — на удивление демократичные
Cyberpunk 2077 будет короче The Witcher 3 из-за жалоб игроковCyberpunk 2077 будет короче The Witcher 3 из-за жалоб игроков
Командный файтинг HyperBrawl Tournament выйдет на ПК и консолях 20 октябряКомандный файтинг HyperBrawl Tournament выйдет на ПК и консолях 20 октября
Перестрелки с сотнями врагов: демонстрация системы «Легион» из Serious Sam 4Перестрелки с сотнями врагов: демонстрация системы «Легион» из Serious Sam 4
Блок рекламы


Похожие новости
Видео: Microsoft продемонстрировала работу кнопки Share на новом геймпаде XboxВидео: Microsoft продемонстрировала работу кнопки Share на новом геймпаде Xbox
Мгновенное переключение между играми на Xbox Series S: Microsoft продемонстрировала работу Quick ResumeМгновенное переключение между играми на Xbox Series S: Microsoft продемонстрировала работу Quick Resume
Видео: игрок в Microsoft Flight Simulator залетел в самый центр урагана «Лаура»Видео: игрок в Microsoft Flight Simulator залетел в самый центр урагана «Лаура»
Наследник Crysis: современные процессоры не обеспечивают 60 кадров/с в Microsoft Flight Simulator при максимальных настройкахНаследник Crysis: современные процессоры не обеспечивают 60 кадров/с в Microsoft Flight Simulator при максимальных настройках
Аналитика от JPR: Microsoft Flight Simulator простимулирует продажи ПК на миллиарды долларовАналитика от JPR: Microsoft Flight Simulator простимулирует продажи ПК на миллиарды долларов
NVIDIA выпустила драйвер GeForce для Microsoft Flight Simulator, Pro Skater 1+2, Troy и WoWNVIDIA выпустила драйвер GeForce для Microsoft Flight Simulator, Pro Skater 1+2, Troy и WoW
Новый Microsoft Store на Xbox One станет значительно быстрее и проще в использовании — подробностиНовый Microsoft Store на Xbox One станет значительно быстрее и проще в использовании — подробности
Видеоигра в США впервые одобрена как лекарство по рецептуВидеоигра в США впервые одобрена как лекарство по рецепту
Sony рассчитывает, что Playstation 5 вдвое обойдёт по продажам Microsoft Xbox Series XSony рассчитывает, что Playstation 5 вдвое обойдёт по продажам Microsoft Xbox Series X
Слухи: Microsoft перестанет брать плату за доступ к мультиплееру на консолях XboxСлухи: Microsoft перестанет брать плату за доступ к мультиплееру на консолях Xbox
Последние новости
Подгружаем последние новости