Видео: Microsoft продемонстрировала работу кнопки Share на новом геймпаде Xbox

Корпорация Microsoft наглядно продемонстрировала работу кнопки Share на новых беспроводных геймпадах Xbox, которые поступят в продажу с запуском Xbox Series X и Xbox Series S.

В новом беспроводном геймпаде Xbox есть кнопка Share, как на DualShock 4, которая поможет вам запечатлеть свой лучший игровой момент одним нажатием. На консолях Xbox One, Xbox Series X и Xbox Series S также появится новая система обмена игровыми клипами и снимками экрана с друзьями, которая упростит процесс.

Кроме того, вы сможете просматривать снимки и клипы на мобильном устройстве в приложении Xbox и там же делиться ими в социальных сетях. Помимо кнопки Share, новый беспроводной контроллер отличится повышенным удобством, эргономичностью, уменьшенной задержкой, округлёнными бамперами, сглаженными курками и изменённой крестовиной.

Геймпад будет работать с Xbox One, ПК, Android и iOS; также он поддерживает стандарт Bluetooth Low Energy и имеет порт USB Type-C. Microsoft обещает совместимость со старыми аксессуарами, чтобы игроки могли подключить к контроллеру свою гарнитуру или чатпад.



