Украинская индустрия киберспорта ежегодно генерирует около $40-50 миллионов

Киберспорт как индустрия может легко заработать $40-50 млрд, заявил председатель правления Украинской профессиональной киберспортивной ассоциации (UPEA) Александр Кохановский, пишет UBR.ua.

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По его словам, в киберспорте разыгрывается порядка $300 млн призовых плюс доходы смежных отраслей, работающих на киберспорт. Например, киберспортсмены покупают клавиатуры, «мышки», мониторы и другие устройства. Разработчики получают доходы от выпуска своих продуктов. Можно также приплюсовать ставки букмекеров, считает Кохановский.

Какое место занимает Украина в мировом киберспорте

Украина входит в топ-10 самых киберспортивных государств мира, подчеркнул Александр Кохановский. На презентации UPEA, состоявшейся 17 сентября, он рассказал, что аудитория киберспорта в Украине насчитывает 1,8 млн человек. Из них 90% – это мужчины, преобладающая возрастная группа – 16-36 лет.

Топ-10 стран в киберспорте 1 США 2 Китай 3 Южная Корея 4 Германия 5 Швеция 6 Франция 7 Канада 8 Великобритания 9 Украина 10 РоSSия

Однако в последнее время намечается тенденция к снижению позиций в рейтинге. В 2011 году по сумме призовых, полученных на Esports-турнирах, Украина занимала третье место. В 2015-м – опустилась на восьмое, а по итогам 2019 года – заняла лишь 28-ю строчку в мировом рейтинге.

Как киберспорт развивается в мире

В 2019 году доходы киберспортивной индустрии оценивались в $950 млн, а аудитория – в 445 млн человек. Из них 245 млн составили случайные зрители, но 200 были киберспортивными энтузиастами, рассказал глава UPEA. Эти категории значительно увеличатся через несколько лет – до 350 млн и 295 млн соответственно по итогам 2023 года. Тогда же доходы вырастут до $1,56 млрд.

В 2019 году призовой фонд турнира The International по игре Dota 2 составил $34 млн, а в 2020-м вырос до $36 млн.

Как планируется развивать киберспорт в Украине

Киберспорт – это однозначно инновационная экономика, однозначно креативная экономика и 100% цифровая трансформация общества, подчеркнул Александр Кохановский.

Кроме того, киберспорт – это огромная возможность для социализации очень многих людей. Например, тех, кто страдает от посттравматического синдрома, ведь «мы находимся в воюющей стране», отметил Олег Немчинов.

Поэтому новосозданная ассоциация UPEA поставила перед собой задачу вывести Украину в топ-5 стран по киберспорту.

Кроме этого, UPEA намерена открыть на базе гостиницы «Днепр» первый в мире Esports-ready-отель. Кохановский вместе с партнерами на приватизационном конкурсе выкупил этот объект за 1,1 млрд грн.

Кроме инфраструктуры, UPEA планирует создать несколько лиг, в частности профессиональную, а также студенческую и школьную. С 2021 года в них будут проводиться турниры как минимум по двум играм – Counter-Strike и Dota 2. Возможно, добавится еще и Fortnite.

Три причины начать инвестировать в киберспорт

1. Быстрорастущий рынок

Рынок киберспорта стремительно растет. Безусловно, это привлекает рекламодателей.

2. Перспективная аудитория

Киберспорт — лидер среди всех спортивных активностей по показателям вовлеченности. Исследования Nielsen показали, что 90% болельщиков играют сами. Это связано с тем, что ядро аудитории — молодые люди.

3. Возможность выхода на смежные рынки

В странах, где сегмент киберспорта наиболее развит, он проникает в самые разные отрасли и институты. К примеру, в Дании киберспорт уже добавили в некоторые школьные программы.