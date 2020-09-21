Игра с тысячей секретов: в RDR 2 обнаружили скрытую сценку, в которой Артур выбивает информацию

Red Dead Redemption 2 под завязку набита секретами и интересными моментами, в чём игроки за эти годы успели неоднократно убедиться. Не так давно они обнаружили, насколько качественно проработана система повреждений людей во время взрыва и нашли своеобразный автопилот при управлении повозкой. А сейчас автор YouTube-канала cad5150 показал скрытую заставку в RDR 2.

Любопытный ролик запрятан в задании, где Артур Морган и Чарльз Смит разыскивают Джосайю Трелони. На одном из этапов задания персонажи прибывают в лес, где расположен лагерь двух NPC. При подъезде к нему cad5150 убил одного из встреченных незнакомцев, после чего активировалась скрытая заставка. В ней Артур Морган пытается надавить на собеседника, чтобы получить нужную информацию. Главный герой задаёт вопрос, а когда не получает ответа, то начинает стрелять в землю рядом с ногами NPC. Спустя мгновение последний сдаётся и рассказывает всё, что ему известно.

Мало кто видел описанный ролик, поскольку в подавляющем большинстве других ситуаций в RDR 2 убийство стороннего персонажа при выполнении задания приводит к поражению и необходимости загружать последнюю контрольную точку.

Red Dead Redemption 2 вышла в октябре 2018 года на PS4 и Xbox One, а через год добралась до ПК.



