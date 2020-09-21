Перестрелки с сотнями врагов: демонстрация системы «Легион» из Serious Sam 4

После анонса Serious Sam 4 разработчики из Croteam заявили, что игра сможет одновременно отображать «тысячи» врагов на экране, и главному герою Сэму придётся против них сражаться. Такое стало возможно благодаря специальной системе «Легион» (Legion), работу которой создатели четвёртой части продемонстрировали в коротком ролике.

Видео с показом системы «Легион» разработчики выложили на своём сервере в Discord, а оттуда оно уже попало на YouTube. Ролик длится всего 15 секунд, которые всецело посвящены битве против орды монстров. Кадры демонстрируют, как Сэм с тяжёлым пулемётом наперевес сражается с множеством врагов. Судя по видео, баланс в таких драках будет достигаться за счёт медлительности соперников. Главный герой движется куда быстрее них, благодаря чему на переднем плане всегда находится около сотни противников. Игрок их расстреливает, и тогда вперёд выдвигаются новые. По крайней мере, такое впечатление складывается после просмотра ролика.

В ближайшем будущем Croteam наверняка подробнее покажет систему «Легион» в действии.

Serious Sam 4 выйдет 24 сентября 2020 года на ПК и в Google Stadia.



