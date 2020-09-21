Epic прекратит поддержку режима «Fortnite: Сражение с Бурей» на macOS

Epic прекратит поддержку режима «Fortnite: Сражение с Бурей» на macOS

Компания Apple запретила Epic Games выпускать обновления к проектам на macOS. Это означает, что сюжетная кампания «Fortnite: Сражение с Бурей» потеряла поддержку и вскоре будет недоступна игрокам яблочной продукции.

«Apple запрещает Epic подписывать игры и патчи для распространения на Mac, что лишает нас возможности развивать и предлагать ?Fortnite: Сражение с Бурей? на платформе, — заявила Epic Games. — В частности, предстоящий выпуск версии 14.20 вызовет баги у игроков на версии 13.40, что приведёт к очень плохому опыту игры».

Со среды, 23 сентября, в «Сражение с Бурей» больше нельзя будет играть на macOS. В связи с этим Epic Games вернёт деньги за наборы и В-баксы для сюжетного режима тем, кто их купил и играл на стационарной платформе Apple в период с 17 сентября 2019 года по 17 сентября 2020-го. «С вашей стороны не требуется никаких действий для получения возмещения, и вы сохраните все ранее приобретённые В-баксы и предметы на своём аккаунте», — заявила Epic Games.

Epic прекратит поддержку режима «Fortnite: Сражение с Бурей» на macOS

В то же время «Королевская битва» пока будет работать, поскольку никаких серьёзных обновлений для режима не планируется в ближайшее время. Режим «Fortnite: Сражение с Бурей» останется доступен на ПК, Xbox One и PlayStation 4.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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