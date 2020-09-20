Cyberpunk 2077 будет короче The Witcher 3 из-за жалоб игроков

Cyberpunk 2077 будет короче The Witcher 3 из-за жалоб игроков

Разработчик Cyberpunk 2077 CD Projekt Red сообщил, что основная кампания Cyberpunk будет короче, чем в The Witcher 3. В интервью после свежего стрима Night City Wire старший дизайнер квестов Патрик Миллс (Patrick Mills) признал, что команда хорошо помнит, как огромное количество людей так и не добралось до концовки истории Геральта — поэтому было решено сделать Cyberpunk 2077 немного короче.

«Мы прекрасно осознаём, что основная сюжетная линия Cyberpunk 2077 будет немного короче, чем в The Witcher 3, — отметил господин Миллс. — Мы получали много жалоб на то, что основная история „Ведьмака 3“ просто слишком длинная. И, глядя на показатели, ясно, что огромное количество людей прошли по сюжету очень далеко, но так и не добрались до конца».

Также разработчик добавил: «Мы хотим, чтобы вы увидели всю историю. Поэтому мы решили сократить основную историю, но в игре будет масса других заданий и дел. Так что с точки зрения тех, кто предпочитает проходить все квесты, точно подсчитать продолжительность кампании вряд ли возможно».

Cyberpunk 2077 будет короче The Witcher 3 из-за жалоб игроков

В основе впечатляющего мира CD Projekt лежит Ночной город — во многих смыслах он будет звездой игры. Разработчики постарались, чтобы он выглядел правдоподобным и при этом достаточно разнообразным — исследовать различные районы будет интересно.

Компания CD Projekt также поделилась минимальными и рекомендуемыми системными требованиями версии игры для ПК. Они оказались весьма демократичными: рекомендуемые включают Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 3 3200G, 12 Гбайт ОЗУ, видеокарту GTX 1060 с 6 Гбайт видеопамяти или Radeon R9 Fury и 70 Гбайт свободного места на SSD.

Cyberpunk 2077 будет короче The Witcher 3 из-за жалоб игроков


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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