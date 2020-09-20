Switch-версия DOOM Eternal близка к релизу

Switch-версия DOOM Eternal близка к релизу

Напоминаем на случай, если вы забыли: DOOM Eternal была анонсирована на Nintendo Switch. Выступая на PAX Online ? EGX Digital, исполнительный продюсер шутера Марти Стрэттон (Marty Stratton) заявил, что версия для консоли Nintendo «очень близка» к релизу, и команда id Software планирует рассказать о ней «в не слишком отдалённом будущем».

Марти Стрэттон сказал, что читает комментарии про DOOM Eternal в Сети, и каждый пятый из них о версии для Nintendo Switch. «Я знаю, что люди обеспокоены», — прокомментировал он. По словам исполнительного продюсера, команды id Software и Panic Button пытаются «сделать её лучшей версией игры, какая только может быть», но это заняло намного больше времени, поскольку все работают из дома.

«Релиз очень близко, и мы стараемся быть максимально бескомпромиссными в отношении того, что [эта версия должна предложить], потому что на игру есть большой спрос. […] Релиз близок, но я не могу сказать, насколько», — ответил Стрэттон.

DOOM Eternal вышла 20 марта на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Окно релиза Switch-версии до сих пор не было объявлено, но известно, что игра будет работать при 30 кадрах в секунду. В настоящее время id Software трудится над первым крупным сюжетным дополнением шутера — The Ancient Gods, Part One. Оно поступит в продажу 20 октября.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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