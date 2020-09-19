Eurogamer выяснил, как на самом деле работает обратная совместимость на Xbox Series S

Eurogamer выяснил, как на самом деле работает обратная совместимость на Xbox Series S

Ранее Microsoft рассказала о том, что по обратной совместимости Xbox Series S будет исполнять версии игры для Xbox One S, но с некоторыми улучшениями. Журналист ресурса Eurogamer пообщался с разработчиками консоли и выяснил, что обратная совместимость на младшей консоли будет работать гораздо лучше, чем ожидалось.

Прежде всего, Xbox Series S будет запускать улучшенные версии игр оригинальной Xbox. Разрешение проектов увеличено в 3 раза по обеим осям, то есть игры в разрешении 480p будут работать в 1440p на Xbox Series S. Вероятно, с рядом преимуществ в производительности.

Хорошая новость также в том, что улучшенные для Xbox One X версии игр с Xbox 360 также будут улучшены для Xbox Series S. В этом случае разрешение будет умножено на 2, в результате чего проекты буду работать в разрешении от 720p до 1440p. В данных играх также есть потенциал для улучшения производительности благодаря более быстрой архитектуре процессора AMD Zen 2 по сравнению с Xbox One X, которая была ограничена ЦП-ядрами AMD Jaguar.

Что касается игр с Xbox One, то только Xbox Series X получит по-настоящему улучшенные версии, как было заявлено ранее. Xbox Series S будет загружать и запускать версии для Xbox One S. Однако в некоторых случаях младшая консоль следующего поколения будет демонстрировать чуть лучшее качество графики. Если проект обладает динамическим масштабированием разрешения, то на Xbox Series S оно будет максимальным (вдобавок к высокому качеству фильтрации текстур). Плохая новость заключается в том, что если игра жёстко запрограммирована для работы в разрешении 900p, то здесь ничего не поделаешь.

Кроме того, старые игры на Xbox Series S загружаются в разы быстрее. Консоль также запускает режим HDR (если у вас есть соответствующий телевизор) во всех играх, независимо от того, поддерживают они расширенный динамический диапазон или нет. В дополнение к этому проекты, которые упирались на Xbox One S в ЦП, должны обеспечивать более стабильную частоту кадров на Xbox Series S.

Xbox Series X и Xbox Series S поступят в продажу 10 ноября.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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