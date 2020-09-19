10 ноября в Gears Tactics выйдет обновление с Джеком и новыми врагами

10 ноября в Gears Tactics выйдет обновление с Джеком и новыми врагами

Xbox Game Studios и студия The Coalition рассказали о том, что с выходом Gears Tactics на новых платформах в игре появится много нового, в том числе управляемый персонаж Джек. Проект поступит в продажу на консолях Xbox на запуске Xbox Series X и Xbox Series S 10 ноября.

Gears Tactics — это динамичная пошаговая тактика, действие которой разворачивается во вселенной Gears of War. Она вышла на ПК 28 апреля 2020 года и рассказывает о приключении дерзкого солдата Гейба Диаза по созданию отряда для борьбы с новой угрозой — саранчой. Подписчикам сервиса Xbox Game Pass уже доступна предзагрузка игры на Xbox One.

10 ноября в Gears Tactics для всех версий игры выйдет обновление, которое включает в себя:

  • нового персонажа: бота-компаньона Джека, знакомого поклонникам серии. Герой имеет более 20 навыков, от усиления ауры до захвата и управления вражескими юнитами;
  • новых врагов-девиантов с особыми способностями;
  • новое мощное снаряжение;
  • улучшенную поддержку контроллеров Xbox.

Примечательно, что на Xbox Series X и S игра будет работать при частоте 60 кадров/с (и разрешении 4K на Xbox Series X). Версия для консолей следующего поколения также отличится быстрыми загрузками и поддержкой Variable Rate Shading.

10 ноября в Gears Tactics выйдет обновление с Джеком и новыми врагами

Кроме того, для поклонников Gears в продажу поступит новый контроллер и зарядная станция от Controller Gear. Дизайн Gears of War – Locust Horde Limited Edition основан на генерале саранчи РААМе. На геймпаде можно настроить значение кнопок, а станция оснащена системой магнитных контактов для обеспечения безопасной и быстрой зарядки.

10 ноября в Gears Tactics выйдет обновление с Джеком и новыми врагами

Gears of War – Locust Horde Limited Edition поступит в продажу 3 ноября. Его можно предзаказать на сайте Controller Gear.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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