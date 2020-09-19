Зажигательная рисованная короткометражка League of Legends к Чемпионату мира 2020
Чемпионат мира по League of Legends начнётся уже 25 сентября. По этому случаю компания Riot Games представила новую рисованную короткометражку «Take Over». Вся она представляет собой, по сути, клип к песне Джереми Маккиннона (Jeremy McKinnon) из группы A Day To Remember, созданной специально к мировому первенству.
Весь ролик посвящён тому, как главный герой, обычный парень, попадает в мир League of Legends. Поначалу у него ничего не выходит: первый же враг его побеждает, но постепенно мастерство растёт, игрок осваивает приёмы разных легенд и взбирается на вершину славы, где его ждёт старый соперник. По сути, это гимн игровой индустрии вообще, а не только League of Legends.
Кстати, пояснительный ролик о Чемпионате мира 2020 компания Riot Games начала тоже с рисованной анимации, продолжив тему короткометражки. На этом первенстве лучшие команды со всего света играют в League of Legends, чтобы прославить себя и свою страну. Ежегодно соревнование смотрят миллионы — это одно из самых крупных событий в мире киберспорта.
Для любителей League of Legends, которые желают посмотреть Чемпионат мира этого года, но не знают, с чего начать, разработчики представили отдельный ролик, который поясняет, на что следует обращать внимание, когда человек болеет за любимую команду.