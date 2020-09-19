Новый трейлер и подробности о выходящем вскоре пиратском боевике King of Seas

В июле студия 3DClouds представила свой самый амбициозный проект — пиратский ролевой боевик от третьего лица King of Seas, который выйдет на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch ближе к Рождеству. Теперь разработчики поделились подробностями и свежим трейлером с игровым процессом.

King of Seas вращается вокруг пиратской тематики, а разнообразие достигается при помощи процедурно генерируемого игрового мира. Можно проложить собственный путь, исследовать новые острова, взаимодействовать с различными персонажами и противостоять другим пиратам в морских сражениях.

Обещана не только возможность бороздить просторы, но также история предательства и мести. Динамический мир реагирует на каждое действие, постоянно адаптируясь и создавая новые испытания на пути игрока. Морские маршруты меняются с каждым завоёванным поселением, сложность подстраивается по мере выполнения заданий, а изменения погоды играют ключевую роль в навигации и боевой стратегии.

При этом корабль пирата — это не просто транспортное средство, а настоящий дом. Так что можно будет активно персонализировать свою боевую крепость. В игре доступно пять различных типов кораблей: баркас, бриг, флейт, фрегат и галеон, каждый отличается собственным стилем игры. Все они по-своему эффективны. Новое снаряжение и экипировку можно приобрести, получить за выполненные задания или захватить. Каждый предмет снаряжения, установленный на корабле, меняет его параметры и характеристики, влияя на поведение в бою. Некоторые элементы, вроде корпуса и носовой фигуры, меняют внешний вид корабля. Всего будет доступно свыше 900 предметов — есть где разгуляться.

В основе King of Seas лежат, конечно, морские сражения, так что обучение навигации в бою — ключ к успеху. Управление кораблями меняется в зависимости от направления ветра, типа корабля и очков таланта, полученных в результате повышения уровня установленного снаряжения. Пушечными ядрами можно стрелять только с бортов, так что правильное положение корабля — залог успеха. Выбор правильного пушечного ядра для стрельбы способен переломить ход битвы. Существует три типа ядер, которые могут повлиять на жизнеспособность, манёвренность или эффективность вражеских кораблей.

Помимо основной боевой механики, можно открыть особые способности, которые делают бой более разнообразным: огнемёты, эфирная навигация или ритуалы вуду. Максимальную комбинацию из четырёх уникальных способностей можно использовать для нанесения смертельного удара или выхода из опасных ситуаций. Каждое выигранное сражение поднимает награду за голову героя, и в результате можно столкнуться с одними из самых страшных пиратов в истории. Но чем выше сложность, тем больше и награда.

Но King of Seas — это не только морские сражения. Разработчики потратили много времени на создание интерактивного мира, где каждый шаг при выполнении задания открывает новые испытания и возможности. Это и специальные задания, позволяющие заработать дополнительные награды; и новые приключения; и поиск карт, которые могут вывести на затопленные сокровища и зарытые богатства. Также можно торговать с новыми поселениями, каждое из которых производит определённый товар. В одном месте можно покупать дешевле, чтобы в другом продать подороже. 30 видов морской рыбы тоже можно использовать в качестве пищи и для торговли.



