CD Projekt RED обнародовала системные требования Cyberpunk 2077 — на удивление демократичные

CD Projekt RED обнародовала системные требования Cyberpunk 2077 — на удивление демократичные

Как и предполагалось, в рамках третьего выпуска информационной передачи Night City Wire разработчики ролевого боевика Cyberpunk 2077 из CD Projekt RED раскрыли системные требования игры.

Несмотря на размах проекта и амбиции авторов, «аппетиты» Cyberpunk 2077 оказались вполне умеренными: в рекомендуемой конфигурации значится Intel Core i7-4790, 12 Гбайт оперативной памяти и видеокарта уровня NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Гбайт).

Одновременно с этим разработчики отметили, что для пущего погружения в мир Cyberpunk 2077 рекомендуется твердотельный накопитель (SSD), хотя и с обычным жёстким диском (HDD) игра более чем совместима.

CD Projekt RED обнародовала системные требования Cyberpunk 2077 — на удивление демократичные

Полные системные требования Cyberpunk 2077 выглядят так:

Минимальные требования

  • ОС: Windows 7 (64 бит) или Windows 10 (64 бит);
  • процессор: Intel Core i5-3570K или AMD FX-8310;
  • оперативная память: 8 Гбайт;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 (3 Гбайт) или AMD Radeon RX 470;
  • DirectX: 12;
  • место на диске: 70 Гбайт (HDD).

Рекомендуемые требования

  • ОС: Windows 10 (64 бит);
  • процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 3 3200G;
  • оперативная память: 12 Гбайт;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Гбайт) или AMD Radeon R9 Fury;
  • DirectX: 12;
  • место на диске: 70 Гбайт (SSD).
CD Projekt RED обнародовала системные требования Cyberpunk 2077 — на удивление демократичные

Помимо прочего, в рамках третьего выпуска Night City Wire разработчики устроили своеобразную экскурсию по Найт-Сити, а также рассказали о населяющих город бандитских группировках.

Премьера Cyberpunk 2077 запланирована на 19 ноября для PC, PS4, Xbox One и сервиса GeForce Now. Полноценные версии для PS5 с Xbox Series X и S поступят в продажу не раньше 2021 года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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