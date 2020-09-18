Автор книг о Гарри Поттере не участвует в разработке ролевой игры Hogwarts Legacy

Издательство Warner Bros. Interactive Entertainment опубликовало ответы на часто задаваемые вопросы по поводу Hogwarts Legacy — недавно анонсированной RPG с открытым миром во вселенной «Гарри Поттера». Новой информации о проекте компания не предоставила, однако в заметке сказано, что Джоан Роулинг (Joanne Rowling), написавшая книги о «мальчике, который выжил», не участвует в разработке игры.

В официальном заявлении Warner Bros. Interactive Entertainment сказано: «Джоан Роулинг не принимает непосредственного участия в производстве игры, однако её выдающийся объём работ лежит в основе всех проектов, события которых разворачиваются в Волшебном мире». Издатель также пояснил, что Hogwarts Legacy — это «не новая история Джоан Роулинг».

Скорее всего, Warner Bros. решила дистанцироваться от автора книг о Гарри Поттере из-за скандалов вокруг неё: в Сети Джоан Роулинг активно обвиняют в трансфобии.

Hogwarts Legacy выйдет в 2021 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X. Сюжет игры разворачивается в 1800-х годах и рассказывает историю студента Хогвартса, владеющего некой тайной. Он сможет использовать её как во благо, так и для изучения тёмной магии.



