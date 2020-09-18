Тактическая стратегия Phoenix Point от создателя X-COM доберётся до Steam уже 10 декабря

Студия Snapshot Games во главе с создателем серии X-COM Джулианом Голлопом (Julian Gollop) анонсировала Phoenix Point: Year One Edition — «самое полное» издание своей тактической стратегии про борьбу с инопланетной угрозой.

В отличие от базовой версии Phoenix Point, Year One Edition поступит в продажу не только для Epic Games Store, но и Steam. Произойдёт это уже 10 декабря текущего года. Предзаказ пока не доступен.

Помимо основной игры, в состав Phoenix Point: Year One Edition войдут два дополнения («Кровь и титан», «Наследие древних»), набор «Живое оружие», все выпущенные бесплатные обновления и исправления, а также некий новый контент.

«Если вы ждали возможность погрузиться в Phoenix Point или хотели получить все существующие DLC разом, то сможете сделать это в декабре!» — заверили в Snapshot Games.

Стоит отметить, что «самым полным» изданием Year One Edition будет не всегда: в разработке у Snapshot Games ещё три крупных дополнения к Phoenix Point — «Гнойное небо» и два пока безымянных аддона.

Помимо прочего, Snapshot Games также трудится над переносом Phoenix Point на приставки: версия для Xbox One должна была выйти ещё к концу марта, а на PS4 игра ожидается в 2020 году. Свежих новостей о консольном релизе у студии нет.

Phoenix Point вышла 3 декабря 2019 года в Epic Games Store, а 19 декабря добралась до Microsoft Store. Журналисты от игры остались далеко не в полном восторге — на Metacritic у проекта 74 балла из 100.



