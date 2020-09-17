Sony темнит: Final Fantasy XVI всё же выйдет на Xbox Series X и S, но через год

Sony темнит: Final Fantasy XVI всё же выйдет на Xbox Series X и S, но через год

Анонс Final Fantasy XVI стал большой победой для Sony: полностью эксклюзивная игра известной серии для PS5, разве не потрясающе? В показанном на трансляции трейлере упоминалась временная эксклюзивность этого ролевого боевика и возможность появления на ПК. Но потом Square Enix попросила забыть о возможности выхода на ПК. Похоже, Sony просто в очередной раз темнит.

В статье Eurogamer, объясняющей невыполненные обещания Sony относительно PS5, журналисты со ссылкой на свои источники утверждают, что предстоящая игра Final Fantasy действительно станет временным эксклюзивом и выйдет на конкурирующей платформе Xbox Series X и S через год. Выход на ПК состоится ещё раньше — через полгода после PS5. Таков договор между Sony и издательством, но говорить прямо об этом компания не желает, чтобы повысить интерес к своей системе. То есть ситуация, вероятно, примерно та же, что с Demon's Souls.

Это не первый случай, когда Sony скрывает информацию о подлинном платформенном статусе во время анонса новой игры. На презентации Resident Evil 7 от Capcom проект был отмечен как эксклюзив PlayStation 4, однако на деле единственной эксклюзивной особенностью стал режим виртуальной реальности для шлема PlayStation VR.

Sony темнит: Final Fantasy XVI всё же выйдет на Xbox Series X и S, но через год

В своём материале журналисты перечислили и другие претензии к Sony, касающиеся PS5. Это и внезапный запуск предварительных заказов, хотя компания обещала сообщить о старте заранее; и анонс версий для PS4 ключевых игр, фигурировавших ранее в качестве эксклюзивов PS5, включая Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Sackboy A Big Adventure и Horizon Forbidden West.

Неожиданное известие о выходе ключевых проектов PS5 и на существующей платформе Sony особенно удивляет, учитывая слова о том, будто они создаются с нуля под новые возможности будущей приставки, включая высокоскоростной SSD и продвинутый контроллер DualSense.

Sony темнит: Final Fantasy XVI всё же выйдет на Xbox Series X и S, но через год

Напомним: в августе Sony подтвердила, что контроллер DualShock от PS4 не будет работать с играми на PS5. Объясняя своё решение, Sony тогда заявила, что игры нового поколения должны обязательно использовать преимущества новых возможностей и функций, которые привносятся в платформу, включая продвинутую тактильную отдачу и настраиваемые курки DualSense. Однако если Marvel’s Spider-Man: Miles Morales выйдет и на PS4, почему же нельзя в неё сыграть на PS5, используя DualShock 4?


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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