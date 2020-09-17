Marvel’s Spider-Man всё-таки выйдет на PS5, но пока лишь в комплекте с Miles Morales

Marvel’s Spider-Man всё-таки выйдет на PS5, но пока лишь в комплекте с Miles Morales

Как и предполагалось, супергеройский экшен Marvel’s Spider-Man от Insomniac Games выйдет на PlayStation 5 одновременно с представленной ранее Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Директор Insomniac Games по связям с общественностью Джеймс Стивенсон (James Stevenson) на сайте официального блога PlayStation подтвердил существование Marvel’s Spider-Man: Remastered — осовремененной версии игры для PS5.

Код на загрузку Marvel’s Spider-Man: Remastered входит в комплект полного издания Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, которое поступит в продажу по цене $70/€80 одновременно с консолью.

Позволят ли приобрести ремастер отдельно и появится ли у владельцев оригинальной версии возможность обновления до издания для PlayStation 5, разработчики пока не уточняют.

Marvel’s Spider-Man всё-таки выйдет на PS5, но пока лишь в комплекте с Miles Morales

В состав Marvel’s Spider-Man: Remastered войдёт обновлённая Marvel’s Spider-Man, а также все три сюжетных дополнения из комплекта The City That Never Sleeps — The Heist, Turf Wars и Silver Lining.

По словам Стивенсона, одной подтяжкой разрешения ремастер не обойдётся: обещают улучшенные модели, анимации и освещение, трассировку лучей, «почти мгновенные» загрузки и опциональный режим с поддержкой 60 кадров/с.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales выйдет на PS4 и PS5. На территории США, Японии, Канады, Мексики, Австралии, Новой Зеландии и Южной Кореи игра поступит в продажу 12 ноября, а до остального мира доберётся на неделю позже.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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