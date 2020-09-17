Разработчики The Witcher 3 создадут триллер по роману Лема

Вся команда новой студии Starward Industries насчитывает 12 человек, часть из которых ранее работала в CD Project RED (подарила миру The Witcher 3: Wild Hunt и сейчас готовит многообещающий Cyberpunk 2077), а остальные — в Techland (Dying Light и Dead Island). При таком звездном составе разработчиков, ожидания от проекта The Invincible весьма высоки.

Подробностей о «Непобедимом» пока мало, вот что обещает страничка игры в сервисе цифровой дистрибуции Steam:

Вы ученый в составе межпланетной научной экспедиции, который неожиданно отправляется на смертельно опасное задание. Приземлившись на планете Регис III, вам предстоит отыскать пропавших членов экипажа при помощи передового космического оборудования, а также применить смекалку и рефлексы, чтобы выжить на враждебно настроенной планете. Вскоре вы осознаете, что Регис III полон ужасающих тайн, которые вам предстоит раскрыть в поисках экипажа. Чем глубже вы погружаетесь в загадки планеты, тем больше понимаете, что вы возможно не одни, а некоторые места лучше обойти стороной. Но назад дороги уже нет.

Визуально игра выполнена в стиле ретрофутуризма, где технологии изображаются такими, какими их могли бы показать в фантастике середины XX века. Кроме всего прочего, сюжет обещает быть нелинейным и концовка должна зависеть от действий игрока.

Создатели опубликовали несколько художественных изображений, вдохновленных игрой и пятиминутный ролик на YouTube, который содержит лишь анимированный логотип игры и гнетущую музыку. Игровой процесс будет представлять из себя экшн от первого лица с элементами шутера, квеста и ролевой игры. Предположительная дата выхода — 2021 год, что весьма немного для современного проекта, разработка которого началась совсем недавно. Заявлена поддержка всех актуальных на момент релиза платформ: ПК, Playstation 5 и Xbox.

Роман Лема «Непобедимый» по праву считается классикой научной фантастики. Книга повествует об экспедиции межзвездного крейсера, отправившегося на поиски пропавшего корабля «Кондор». Он успел передать несколько сигналов после посадки на планету Регис III, а затем связь прервалась. Герои романа во время расследования причин гибели «Кондора» обнаруживают на планете форму роботизированной жизни, которая на протяжении нескольких веков эволюционировала и научилась бороться как с представителями прежней фауны планеты, так и с другими механизмами, которые представляли для нее опасность. В книге люди едва спасаются от роя этих созданий и с большими потерями умудряются сбежать.



