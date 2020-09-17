Видео: Codemasters показала, как DIRT 5 работает на Xbox Series S

Студия Codemasters опубликовала новый геймплейный трейлер гоночной игры DIRT 5. В нём она продемонстрировала игру, запущенную на Xbox Series S — младшей консоли следующего поколения. Консоль рассчитана на разрешение до 1440p, но поддерживает трассировку лучей.

«Впервые посмотрите DIRT 5, запущенную на Xbox Series S. В этом видео вы видите, как наш потрясающий багги принимает участие в сложном заезде Path Finder в Италии», — говорится в описании к ролику.

В DIRT 5 вам предстоит сесть за руль автомобилей для ралли, грузовиков, багги и маслкаров, чтобы участвовать в заездах по проливу Ист-Ривер в Нью-Йорке, под статуей Христа-Искупителя в Бразилии и на фоне северного сияния в Норвегии. Игра предложит пройти сюжетный режим карьеры, который озвучили Трой Бейкер (Troy Baker) и Нолан Норт (Nolan North).

DIRT 5 поступит в продажу 10 ноября на ПК, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X и Xbox Series S. На PlayStation 5 аркадный симулятор выйдет в день запуска консоли. Помимо стандартного издания, Codemasters предлагает к приобретению Amplified Edition. Купившие его игроки смогут запустить DIRT 5 на три дня раньше, а также получить три автомобиля в гараже (Ariel Nomad Tactical, Audi TT Safari и VW Beetle Rallycross), трёх спонсоров, награды и окраски.



