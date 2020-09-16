PlayStation 5 будет достаточно: Sony опровергла слухи об урезании объёмов производства консоли

PlayStation 5 будет достаточно: Sony опровергла слухи об урезании объёмов производства консоли

Компания Sony опровергла информацию о том, что она урезала объёмы производства игровой приставки PlayStation 5 на четыре миллиона экземпляров, якобы из-за проблем с поставками ключевого компонента консоли. Ранее сообщалось, что до марта следующего года Sony выпустит не 15 млн., как было запланировано изначально, а 11 млн. экземпляров приставки.

«Хотя мы обычно не сообщаем сведения, касающиеся производственного процесса, мы заявляем, что информация, ранее предоставленная агентством Bloomberg, не является правдой. Мы не меняли наших планов касаемо объёмов производства PlayStation 5 с самого момента начала массового производства приставок», — указала компания в разговоре с игровым изданием Gameindustry.biz.

Согласно более раннее прозвучавшему заявлению Bloomberg, японская компания серьёзно сократила объёмы производства PlayStation 5. Ссылаясь на свои источники, издание сначала сообщило, что Sony планировала поставить к концу декабря 10 миллионов приставок нового поколения. Затем во вторник, 15 сентября Bloomberg также сообщило, что компания столкнулась с производственными трудностями. Они якобы заключаются в созданном по заказу процессоре AMD с графикой поколения RDNA 2. Производство чипов обернулось массовым браком, который может достигать 50 %. Уровень выхода годной продукции постепенно улучшается, но пока Sony не может рассчитывать на выполнение первоначального плана продаж, отмечал источник.

Ранее СМИ также писали, что Sony предполагала выпустить к концу марта следующего года не более 5–6 млн. приставок PlayStation 5, что гораздо меньше объёмов производства консоли PlayStation 4 за тот же период с начала её выпуска. Однако пандемия COVID-19 заставила компанию более оптимистично пересмотреть свой прогноз, поскольку коронавирус вызывал рост игровой индустрии в целом.

PlayStation 5 будет достаточно: Sony опровергла слухи об урезании объёмов производства консоли

На 16 сентября Sony запланировала очередную презентацию PlayStation 5. Ожидается, что в этот раз компания наконец-то озвучит цену приставок, а также информацию о предзаказах и фактической дате начала их продаж. Напомним, что PlayStation 5 была представлена сразу в двух версиях: с дисководом и без него. Посмотреть трансляцию презентации на Twitch и YouTube можно будет в эту среду, в 23:00 МСК.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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