Разработчики League of Legends: Wild Rift запустили закрытое бета-тестирование, но пока не везде

Разработчики League of Legends: Wild Rift запустили закрытое бета-тестирование, но пока не везде

Калифорнийская студия Riot Games в новом пресс-релизе объявила о переводе своей мобильной MOBA под названием League of Legends: Wild Rift на этап закрытого бета-тестирования.

Испытания пройдут на устройствах под управлением Android в течение «нескольких недель»: первыми доступ к «бете» получат жители Индонезии, затем — Филиппин, Малайзии, Таиланда и Сингапура, а в ближайшие месяцы — остальных стран.

Отобранных из числа зарегистрировавшихся на странице игры в Google Play участников будут подключать к тестированию постепенно, тогда как приглашённые блогеры и журналисты получат доступ с выходом Wild Rift в своём регионе.

Что касается League of Legends: Wild Rift для устройств на базе iOS, то испытания этой версии пройдут одновременно с закрытой «бетой». Чтобы получить шанс поучаствовать, нужно зарегистрироваться на официальном сайте.

Разработчики League of Legends: Wild Rift запустили закрытое бета-тестирование, но пока не везде

Рассказали разработчики и о нововведениях, которые ждут пользователей бета-версии:

  • шесть новых чемпионов — Амуму, Доктор Мундо, Джарван VI, Сона, Синджед и Варус;
  • более 300 новых косметических предметов — образы, эмоции и эффекты Возвращения, а также новинки вроде поз чемпионов, эмблем Ущелья и эффектов убийств;
  • валюта Wild Cores — используется для покупок внутриигровых предметов, приобретается за реальные деньги;
  • ранговые игры — соревновательный режим, в котором можно побороться за место в таблице лучших игроков ранговой очереди;
  • новый ранг — Изумруд;
  • новые функции — частично фиксированная камера, мини-камера для глобальных умений, передвижение по мини-карте, а также возможность изменить назначение кнопок.

На октябрь разработчики запланировали обнуление прогресса всех учётных записей. При этом игрокам будут возвращены все потраченные Wild Cores с 20-процентным бонусом в знак благодарности за помощь в развитии проекта.

Поделиться дальнейшими планами на League of Legends: Wild Rift в Riot Games пообещали также в октябре. Помимо Android и iOS, игра предназначена для консолей — каких именно, не уточняется.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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